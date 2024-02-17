https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927942363.html
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях - РИА Новости, 17.02.2024
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:12
2024-02-17T13:12
2024-02-17T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428654_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_e1688befe3590cf37cab42a7fdf9696a.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.Указывается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", а также орудие Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка "Гиацинт-С", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925428654_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_f42e649d93756d2cb2c552dbbe48ad13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях
МО РФ: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 400 военных
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке
Минобороны РФ.
Указывается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области
и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", а также орудие Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка "Гиацинт-С", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине