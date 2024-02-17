https://ria.ru/20240217/spetsoperatsiya-1927942363.html

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях - РИА Новости, 17.02.2024

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:12

2024-02-17T13:12

2024-02-17T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.Указывается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", а также орудие Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка "Гиацинт-С", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)