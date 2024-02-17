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В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей - РИА Новости, 17.02.2024
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09:45 17.02.2024 (обновлено: 16:19 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей - РИА Новости, 17.02.2024
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей
На фоне развития нейросетей в России начали появляться новые профессии, такие как тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:45
2024-02-17T16:19
технологии
россия
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мтс
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На фоне развития нейросетей в России начали появляться новые профессии, такие как тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер, рассказали РИА Новости в крупных IT-компаниях. "Разработками в сфере искусственного интеллекта занимается дочерняя компания МТС — MTS AI. &lt;…&gt; Есть направление, которое занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. Мы внимательно следим за рынком и по необходимости расширяем команду под новые проекты. Так, ChatGPT и активная работа с LLM способствовали появлению таких должностей, как разработчик-исследователь, prompt-инженер, AI-тренер", — сказала HR Business partner MTS AI Марина Квасова. В "Яндексе" подчеркнули, что с апреля первыми в России начали набирать тренеров искусственного интеллекта. Такие специалисты обучают языковую модель правильно, корректно, безопасно и максимально емко отвечать на запрос пользователя. При этом стать тренером искусственного интеллекта может любой человек, в том числе и тот, кто раньше не работал профессионально с текстами. Главное для специалиста в этой области — умение излагать мысли ясно, грамотно и доходчиво. &quot;Редактор пишет ответы на самые разнообразные запросы — от составления делового письма до сценария детского праздника. Пары из запросов и ответов загружают в нейросеть, которая в дальнейшем считает эти примеры эталонными. Еще одна задача ИИ-тренера — оценка ответов самой нейросети. Нейросеть дает разные варианты ответа на один и тот же запрос, которые ИИ-тренер ранжирует от лучшего к худшему: выбирает наиболее удачные и помечает неправильные, неэтичные или бессмысленные&quot;, — пояснили в компании.В Sitronics group отметили, что интенсивное развитие технологии искусственного интеллекта привело к появлению такой профессии, как prompt-инженер. "Это специалисты, которые развивают самый актуальный способ взаимодействия компьютера с нейросетью — не через командную строку, а через голосовой интерфейс. При этом такой специалист должен знать все основные языки программирования и математику. Важный навык такого специалиста — умение четко формулировать задачу, запрос при обучении нейросети и видеть варианты решения, которые должна предоставить нейросеть", — рассказала вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group Маргарита Лощинкина. В MTS AI пояснили, что prompt-инженер управляет ИИ-системами, разрабатывает и настраивает большие языковые модели, обеспечивая генерацию системой релевантных и точных результатов. Развитие профессий в будущем В MTS AI также отметили, что развитие искусственного интеллекта продолжит создавать предпосылки для появления новых профессий. Среди них специалисты по правовому регулированию ИИ, комплаенс в сфере данных обучения нейросети и их использования. Активное развитие технологий продолжит трансформировать и создавать новые профессии, считают и в "Яндексе". В будущем среди тренеров искусственного интеллекта могут появиться врачи, инженеры, юристы. "И когда специалист будет достигать высокой квалификации, он будет обучать нейросети тому, что умеет сам", — добавили в компании.Там отметили, что прежде всего это коснется людей, которые решают самые сложные и нетипичные задачи в своих областях.
https://ria.ru/20240209/ii-1926442668.html
https://ria.ru/20240202/neyroseti-1924958330.html
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технологии, россия, яндекс, мтс, общество
Технологии, Россия, Яндекс, МТС, Общество
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей

В России начали появляться новые специальности из-за развития ИИ

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На фоне развития нейросетей в России начали появляться новые профессии, такие как тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер, рассказали РИА Новости в крупных IT-компаниях.
"Разработками в сфере искусственного интеллекта занимается дочерняя компания МТС — MTS AI. <…> Есть направление, которое занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. Мы внимательно следим за рынком и по необходимости расширяем команду под новые проекты. Так, ChatGPT и активная работа с LLM способствовали появлению таких должностей, как разработчик-исследователь, prompt-инженер, AI-тренер", — сказала HR Business partner MTS AI Марина Квасова.
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В "Яндексе" подчеркнули, что с апреля первыми в России начали набирать тренеров искусственного интеллекта. Такие специалисты обучают языковую модель правильно, корректно, безопасно и максимально емко отвечать на запрос пользователя. При этом стать тренером искусственного интеллекта может любой человек, в том числе и тот, кто раньше не работал профессионально с текстами. Главное для специалиста в этой области — умение излагать мысли ясно, грамотно и доходчиво.
«

"Редактор пишет ответы на самые разнообразные запросы — от составления делового письма до сценария детского праздника. Пары из запросов и ответов загружают в нейросеть, которая в дальнейшем считает эти примеры эталонными. Еще одна задача ИИ-тренера — оценка ответов самой нейросети. Нейросеть дает разные варианты ответа на один и тот же запрос, которые ИИ-тренер ранжирует от лучшего к худшему: выбирает наиболее удачные и помечает неправильные, неэтичные или бессмысленные", — пояснили в компании.

В Sitronics group отметили, что интенсивное развитие технологии искусственного интеллекта привело к появлению такой профессии, как prompt-инженер.
"Это специалисты, которые развивают самый актуальный способ взаимодействия компьютера с нейросетью — не через командную строку, а через голосовой интерфейс. При этом такой специалист должен знать все основные языки программирования и математику. Важный навык такого специалиста — умение четко формулировать задачу, запрос при обучении нейросети и видеть варианты решения, которые должна предоставить нейросеть", — рассказала вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Sitronics Group Маргарита Лощинкина.
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Развитие профессий в будущем

В MTS AI также отметили, что развитие искусственного интеллекта продолжит создавать предпосылки для появления новых профессий. Среди них специалисты по правовому регулированию ИИ, комплаенс в сфере данных обучения нейросети и их использования.
Активное развитие технологий продолжит трансформировать и создавать новые профессии, считают и в "Яндексе". В будущем среди тренеров искусственного интеллекта могут появиться врачи, инженеры, юристы.
"И когда специалист будет достигать высокой квалификации, он будет обучать нейросети тому, что умеет сам", — добавили в компании.
Там отметили, что прежде всего это коснется людей, которые решают самые сложные и нетипичные задачи в своих областях.
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