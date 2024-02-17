https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927948437.html

Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студотрядами

Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студотрядами - РИА Новости, 17.02.2024

Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студотрядами

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:54

2024-02-17T13:54

2024-02-17T14:03

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КЕМЕРОВО,17 фев - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами, сообщает пресс-служба правительства региона. "В День российских студенческих отрядов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение с Молодежной общероссийской общественной организацией "Российские Студенческие Отряды" (РСО). Такое сотрудничество позволит организовать в регионе молодежно-студенческую стройку межвузовского кампуса "Кузбасс", – говорится в сообщении. "Мы уделяем много внимания студенческим отрядам, они большие молодцы, участвуют во всех наших стройках. И амбициозный проект кампуса, который поддержал Президент России Владимир Путин, — для студентов, для молодежи. Они будут его строить, потом в нем жить и заниматься. Сегодня мы подписали соглашение со всеми студенческими отрядами России, чтобы в нашей грандиозной стройке принимали участие ребята со всей страны. Опыт, который они приобретут на нашем объекте, мы готовы применять и в других регионах. Этот проект невероятно важен для Кузбасса, он станет пилотным для РСО. Мы возводим другие глобальные объекты — в Шерегеше, особой экономической зоне "Кузбасс". Это тоже могут быть объекты молодежной стройки", - отметил Цивилев. Уточняется, что в кампусе будет предусмотрена инфраструктура и для молодых семей - обустроенные семейные общежития, детские сады и другие необходимые объекты. Уникальность объекта в том, что он — межвузовский, для всех студентов региона. Для реализации проекта выделены лучшие места в столицах двух агломераций. "В Год молодежи в Кузбассе запускаем молодежную стройку. Летом этого года студотряды примут участие в строительстве нового современного кампуса. Проект вызвал интерес у ребят, желающих будет много. Российские студенческие отряды уже проводили Международную стройку на территории Кузбасса. Тогда на проект приезжали даже отряды из Беларуси. Рад, что губернатор региона Сергей Цивилев поддерживает начинания молодых людей в трудовой деятельности и сегодня в Кузбассе создаются возможности для самореализации молодежи", - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. Ранее глава региона Сергей Цивилев провел встречу с представителями студенческого актива кузбасских вузов, молодыми преподавателями, Движением Первых и Российскими студенческими отрядами, ректорами кузбасских вузов и молодыми учеными, где обсуждалось строительство кампуса. Было принято решение, что стройка станет молодежно-студенческой. Соглашение также поможет развивать студенческие отряды на базах профессиональных образовательных организаций и вузов Кузбасса; привлечь больше молодежи в сферы строительства, транспорта и благоустройства. РСО - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Студенческие отряды Кузбасса с каждым годом набирают обороты.

https://ria.ru/20240213/poruchitelstva-1927146609.html

https://ria.ru/20240209/tsivilev-1926379170.html

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россия, сергей цивилев, кемеровская область, белоруссия, госдума рф