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Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности - РИА Новости, 17.02.2024
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11:08 17.02.2024 (обновлено: 14:27 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927928834.html
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности - РИА Новости, 17.02.2024
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:08
2024-02-17T14:27
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым альянсом нацистов с бандеровцами. Об этом он написал в Telegram-канале. "Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами", — так Медведев прокомментировал фото президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, подписывающих документ.Зампред Совбеза иронически добавил, что паролем им мог бы служить националистический лозунг "Слава Украине!", а ответом — нацистское Deutschland über alles!Накануне днем Зеленский побывал в Берлине, где подписал двустороннее соглашение с Германией о гарантиях безопасности, а вечером — в Париже, где состоялось подписание такого же документа с Францией. А в середине января аналогичный договор Киев заключил с Лондоном.
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в мире, украина, германия, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности

Медведев назвал соглашение Украины и ФРГ новым альянсом нацистов с бандеровцами

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым альянсом нацистов с бандеровцами. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами", — так Медведев прокомментировал фото президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, подписывающих документ.
Зампред Совбеза иронически добавил, что паролем им мог бы служить националистический лозунг "Слава Украине!", а ответом — нацистское Deutschland über alles!
Накануне днем Зеленский побывал в Берлине, где подписал двустороннее соглашение с Германией о гарантиях безопасности, а вечером — в Париже, где состоялось подписание такого же документа с Францией. А в середине января аналогичный договор Киев заключил с Лондоном.
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В миреУкраинаГерманияРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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