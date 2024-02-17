https://ria.ru/20240217/soglashenie-1927928834.html

Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности

Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности - РИА Новости, 17.02.2024

Медведев прокомментировал соглашение Украины и Германии о безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:08

2024-02-17T11:08

2024-02-17T14:27

в мире

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германия

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подписание соглашения Украины и Германии о сотрудничестве по безопасности новым альянсом нацистов с бандеровцами. Об этом он написал в Telegram-канале. "Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами", — так Медведев прокомментировал фото президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, подписывающих документ.Зампред Совбеза иронически добавил, что паролем им мог бы служить националистический лозунг "Слава Украине!", а ответом — нацистское Deutschland über alles!Накануне днем Зеленский побывал в Берлине, где подписал двустороннее соглашение с Германией о гарантиях безопасности, а вечером — в Париже, где состоялось подписание такого же документа с Францией. А в середине января аналогичный договор Киев заключил с Лондоном.

https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927894499.html

украина

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, олаф шольц