Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада

"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.

Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.