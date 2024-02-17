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Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 17.02.2024
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15:58 17.02.2024
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Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 17.02.2024
Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в уборке задействовали максимальное количество сил и техники,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:58
2024-02-17T15:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
снегопад в москве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в уборке задействовали максимальное количество сил и техники, дополнительно привлекли силы инженерных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки вновь ожидается сильный снегопад, ветер с порывами до 14 метров в секунду. До вечера 18 февраля прирост свежевыпавшего снега может составить 6 сантиметров. В городе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий. В них задействовано максимальное количество сил и техники, в том числе дополнительно привлеченных городских инженерных компаний", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб. "В течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в тексте. Уточняется, что места проведения работ огорожены. "Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - сказано в материале.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада

Городские службы в Москве в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на улице Крупской в Москве
Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в уборке задействовали максимальное количество сил и техники, дополнительно привлекли силы инженерных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки вновь ожидается сильный снегопад, ветер с порывами до 14 метров в секунду. До вечера 18 февраля прирост свежевыпавшего снега может составить 6 сантиметров. В городе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий. В них задействовано максимальное количество сил и техники, в том числе дополнительно привлеченных городских инженерных компаний", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.
"В течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в тексте.
Уточняется, что места проведения работ огорожены.
"Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - сказано в материале.
Белый фон: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.

Сотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы

Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.

Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.

Последствия снегопада в Москве

"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.

Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 6
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Снег в Москве

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.

Снегоуборочная техника на улице Москвы

Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Снегоуборочная техника на улице Москвы

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 6
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.

Сотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы

Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 6

Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 6

"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.

Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 6

Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 6

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 6

Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
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