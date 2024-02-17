Городские службы в Москве ликвидируют последствия снегопада

Городские службы в Москве в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада
Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.
Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.
"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.
Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.
"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.
Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.
Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.
В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.
Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.
Городские службы были готовы к сильному снегопаду заранее, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в ликвидации последствий стихии задействованы свыше 165 тысяч человек и 14,5 тысяч единиц техники.
"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра. В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – рассказал заммэра.
Городские службы ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а также проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу. При этом на время уборки отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть. "Просим отнестись к этому с пониманием. Если есть возможность, лучше пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. Это будет комфортно для всех, и кто работает на уборке, и кто проживает в городе", – подчеркнул Бирюков.
В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
Уборка ведется постоянно и перемежается с обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами. Согласно нормативам, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение двух-четырех часов, а вывезти – в течение 12 часов. На высокоскоростных магистралях и многополосных дорогах работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах. В дальнейшем самосвалы вывозят сугробы на утилизацию. В уборке тротуаров и пешеходных зон участвует малогабаритная техника, которая не мешает проходу пешеходов и легко маневрирует в ограниченном пространстве. В труднодоступных для машин местах улицы чистят бригады ручного труда.