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Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 17.02.2024
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22:09 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/siriya-1928001657.html
Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 17.02.2024
Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии восемь раз нарушила протоколы деконфликтации за сутки, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:09
2024-02-17T22:09
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии восемь раз нарушила протоколы деконфликтации за сутки, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", - сказал Кулить. По его словам, такими действиями "коалиция" создает предпосылки авиационных происшествий и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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в мире, сирия, эт-танф, сша
В мире, Сирия, Эт-Танф, США
Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии восемь раз нарушила протоколы деконфликтации за сутки, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", - сказал Кулить.
По его словам, такими действиями "коалиция" создает предпосылки авиационных происшествий и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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