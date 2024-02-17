https://ria.ru/20240217/siriya-1928001657.html

Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 17.02.2024

Американская коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии восемь раз нарушила протоколы деконфликтации за сутки, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:09

2024-02-17T22:09

2024-02-17T22:09

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии восемь раз нарушила протоколы деконфликтации за сутки, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt", - сказал Кулить. По его словам, такими действиями "коалиция" создает предпосылки авиационных происшествий и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

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