https://ria.ru/20240217/sholts-1927940851.html

Шольц высказался о войне с Россией на конференции в Мюнхене

Шольц высказался о войне с Россией на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2024

Шольц высказался о войне с Россией на конференции в Мюнхене

Страны Североатлантического альянса не намерены отправлять военных на Украину, приводит The Guardian заявление канцлера Германии Олафа Шольца, сделанное им на... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:06

2024-02-17T13:06

2024-02-17T13:06

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Страны Североатлантического альянса не намерены отправлять военных на Украину, приводит The Guardian заявление канцлера Германии Олафа Шольца, сделанное им на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, и по этой причине все страны, поддерживающие Киев, с самого начала войны приняли решение не отправлять свои войска на Украину",— сказал он.Ранее Шольц заявил, что победа Путина в конфликте на Украине будет иметь серьезные последствия для ЕС.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240217/sholts-1927934854.html

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html

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