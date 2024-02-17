https://ria.ru/20240217/shabutdinov-1927971955.html

Адвокат Шабутдинова прокомментировал сообщения о возбуждении новых дел

Адвокат Шабутдинова прокомментировал сообщения о возбуждении новых дел - РИА Новости, 17.02.2024

Адвокат Шабутдинова прокомментировал сообщения о возбуждении новых дел

Адвокат блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов рассказал РИА Новости о шести новых потерпевших в уголовном деле о крупном мошенничестве, но... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:02

2024-02-17T17:02

2024-02-17T17:02

происшествия

москва

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Адвокат блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов рассказал РИА Новости о шести новых потерпевших в уголовном деле о крупном мошенничестве, но опроверг возбуждение новых дел. "Речь идет о шести новых потерпевших. Все они являются эпизодами одного уголовного дела. Во время заседания Таганского районного суда города Москвы стороной обвинения было сообщено о появлении шести новых эпизодов в рамках уже возбуждённого и расследуемого уголовного дела", - сообщил защитник. "В уголовном деле появилось шесть новых эпизодов. Каждый эпизод имеет одинаковую описательную часть", - добавил Ахильгов. При этом, следователь в Таганском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста блогеру заявил суде, что "Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще семь уголовных дел". Столичный суд во вторник по ходатайству следствия продлил Шабутдинову арест до 16 апреля. Официально потерпевшими по делу в настоящее время признаны 50 человек. До весны сторона обвинения планирует провести ряд мероприятий, в частности, установить местонахождение более ста свидетелей, допросить потерпевших, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы, а также установить иных лиц, причастных к преступлениям по уголовному делу. Защита Шабутдинова добивается его перевода под домашний арест. На ранних заседаниях адвокаты предлагали внести залог в размере 50 миллионов рублей за подзащитного. Сам Шабутдинов назвал свое содержание под стражей "формой давления на него и на его бизнес и давлением на всех предпринимателей". Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов