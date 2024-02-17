https://ria.ru/20240217/sevastopol-1927963810.html
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах - РИА Новости, 17.02.2024
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах
Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:53
2024-02-17T15:53
2024-02-17T15:53
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев. Он обратился к родителям города с просьбой не распространять и не пересылать такого рода сообщения, отметив, что на канал, распространивший провокационную информацию, уже подписались 500 человек. Он попросил помочь в установлении источника провокации, обращаясь в официальный чат-бот властей города.
https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах
Развожаев: спецслужбы ищут источник вброса о стрельбе в школах в Севастополе