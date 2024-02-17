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В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах - РИА Новости, 17.02.2024
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15:53 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/sevastopol-1927963810.html
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах - РИА Новости, 17.02.2024
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах
Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:53
2024-02-17T15:53
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев. Он обратился к родителям города с просьбой не распространять и не пересылать такого рода сообщения, отметив, что на канал, распространивший провокационную информацию, уже подписались 500 человек. Он попросил помочь в установлении источника провокации, обращаясь в официальный чат-бот властей города.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах

Развожаев: спецслужбы ищут источник вброса о стрельбе в школах в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев.
Он обратился к родителям города с просьбой не распространять и не пересылать такого рода сообщения, отметив, что на канал, распространивший провокационную информацию, уже подписались 500 человек. Он попросил помочь в установлении источника провокации, обращаясь в официальный чат-бот властей города.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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15 января, 19:21
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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