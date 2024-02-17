https://ria.ru/20240217/sevastopol-1927963810.html

В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах

В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах - РИА Новости, 17.02.2024

В Севастополе ищут автора провокации в соцсетях о стрельбе в школах

Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:53

2024-02-17T15:53

2024-02-17T15:53

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Оперативные службы выясняют источник распространяемой в соцсетях провокационной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев. Он обратился к родителям города с просьбой не распространять и не пересылать такого рода сообщения, отметив, что на канал, распространивший провокационную информацию, уже подписались 500 человек. Он попросил помочь в установлении источника провокации, обращаясь в официальный чат-бот властей города.

https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, происшествия