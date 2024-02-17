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Топливозаправщики в зоне СВО получили средства радиоэлектронной борьбы
Топливозаправщики в зоне СВО получили средства радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 17.02.2024
Топливозаправщики в зоне СВО получили средства радиоэлектронной борьбы
Топливозаправочная техника морской пехоты Северного флота, которую используют в зоне СВО на херсонском направлении, усовершенствована с учетом опыта боевых... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:03
2024-02-17T07:03
2024-02-17T07:03
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Топливозаправочная техника морской пехоты Северного флота, которую используют в зоне СВО на херсонском направлении, усовершенствована с учетом опыта боевых действий: наращены топливораздаточные рукава, установлены средства радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости командир роты подвоза горючего с позывным "Гранит". "Техника у нас рабочая. Требует своевременного обслуживания и ремонта. Водители смотрят за ней, ухаживают. И в принципе еще ни разу не подводила при выполнении боевых задач. Из новшеств: мы нарастили раздаточные рукава, дабы обеспечить максимальное удаление от заправляемой техники - топливозаправщика. И также в каждой машине установлены портативные средства РЭБ", - сказал он. По словам офицера, на опыте боевых действий уже сложились определенные правила, которые должен соблюдать каждый топливозаправщик. "Он обязан не допустить скопления техники. В противном случае будет нанесен ракетный удар. Также он обязан замаскировать свою машину штатными средствами и, учитывая рельеф местности, укрыть ее", - подчеркнул военнослужащий. Топливозаправщики подвозят горюче-смазочные материалы на передовую и являются для противника приоритетной целью. В России 17 февраля отмечается День образования Службы горючего Вооруженных сил. В этот день в 1936 году было создано Управление по снабжению горючим - Служба горючего ВС СССР.
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россия, ссср
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР
Топливозаправщики в зоне СВО получили средства радиоэлектронной борьбы
Топливозаправщики в зоне спецоперации получили средства радиоэлектронной борьбы
ГЕНИЧЕСК, 17 фев - РИА Новости. Топливозаправочная техника морской пехоты Северного флота, которую используют в зоне СВО на херсонском направлении, усовершенствована с учетом опыта боевых действий: наращены топливораздаточные рукава, установлены средства радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости командир роты подвоза горючего с позывным "Гранит".
«
"Техника у нас рабочая. Требует своевременного обслуживания и ремонта. Водители смотрят за ней, ухаживают. И в принципе еще ни разу не подводила при выполнении боевых задач. Из новшеств: мы нарастили раздаточные рукава, дабы обеспечить максимальное удаление от заправляемой техники - топливозаправщика. И также в каждой машине установлены портативные средства РЭБ", - сказал он.
По словам офицера, на опыте боевых действий уже сложились определенные правила, которые должен соблюдать каждый топливозаправщик.
"Он обязан не допустить скопления техники. В противном случае будет нанесен ракетный удар. Также он обязан замаскировать свою машину штатными средствами и, учитывая рельеф местности, укрыть ее", - подчеркнул военнослужащий.
Топливозаправщики подвозят горюче-смазочные материалы на передовую и являются для противника приоритетной целью.
В России
17 февраля отмечается День образования Службы горючего Вооруженных сил. В этот день в 1936 году было создано Управление по снабжению горючим - Служба горючего ВС СССР
.
Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении