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Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.02.2024
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05:46 17.02.2024
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Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении
Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.02.2024
Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T05:46
2024-02-17T05:46
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты расположения станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ", - рассказали в МО РФ. В Минобороны уточнили, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". "Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели", - рассказали в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении

Российские военные подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСАУ "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО
САУ Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САУ "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты расположения станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ", - рассказали в МО РФ.
В Минобороны уточнили, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".
"Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели", - рассказали в МО РФ.
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