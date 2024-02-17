https://ria.ru/20240217/reb-1927909310.html

Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении

Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.02.2024

Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T05:46

2024-02-17T05:46

2024-02-17T05:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты расположения станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ", - рассказали в МО РФ. В Минобороны уточнили, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". "Расчет "Гвоздики" незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240217/dnepr-1927908501.html

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россия, вооруженные силы украины