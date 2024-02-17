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США раскрыли подробности атак из Йемена по датскому судну в Красном море
США раскрыли подробности атак из Йемена по датскому судну в Красном море - РИА Новости, 17.02.2024
США раскрыли подробности атак из Йемена по датскому судну в Красном море
По меньшей мере три ракеты были выпущены из подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) районов Йемена по датскому торговому судну MT Pollux,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T19:03
2024-02-17T19:03
2024-02-17T19:08
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере три ракеты были выпущены из подконтрольных шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) районов Йемена по датскому торговому судну MT Pollux, проходившему в Красном море, сообщило в субботу Центральное командование ВС США. "С полудня (по времени Саны) 16 февраля до 01.00 17 февраля четыре противокорабельные ракеты были запущены в Красное море из подконтрольных хуситам районов Йемена. Согласно нашим оценкам, по меньшей мере три ракеты были запущены по коммерческому судну MT Pollux, принадлежащему Дании и проходившему под флагом Панамы", - говорится в обнародованном заявлении американских военных. О возможных повреждениях и пострадавших в результате атаки данных не поступало. Помимо этого отмечается, что в промежутке между 19 и 20 часами 16 февраля силы США в регионе нанесли удары в целях самообороны по одной противокорабельной крылатой ракете и одному беспилотному судну в акватории Йемена. По данным военных, запущенные хуситами ракеты и судно представляли "непосредственную угрозу" для американских кораблей и международных торговых судов в данном регионе.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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военная операция сша и британии в йемене, вооруженные силы сша, йемен, в мире, красное море, сша, ансар алла
Военная операция США и Британии в Йемене, Вооруженные силы США, Йемен, В мире, Красное море, США, Ансар Алла
США раскрыли подробности атак из Йемена по датскому судну в Красном море
США заявили о пуске ракет из Йемена по датскому судну MT Pollux в Красном море