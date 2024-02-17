https://ria.ru/20240217/pvo-1927916518.html
В Курской области сработали системы ПВО
В Курской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 17.02.2024
В Курской области сработали системы ПВО
Система противовоздушной обороны работает над Курском и Курским районом, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T08:45
2024-02-17T08:45
2024-02-17T08:50
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
курский район
курск
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система противовоздушной обороны работает над Курском и Курским районом, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что ракетная опасность второй раз за ночь объявлена в Курской области."Над Курском и Курским районом работает ПВО", - написал он.
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курская область, роман старовойт, курский район, курск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Курский район, Курск, Происшествия
В Курской области сработали системы ПВО
Старовойт: над Курском и Курским районом сработали системы ПВО