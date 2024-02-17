https://ria.ru/20240217/pvo-1927902161.html
В Курской области работает ПВО
В Курской области работает ПВО - РИА Новости, 17.02.2024
В Курской области работает ПВО
В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:53
2024-02-17T01:53
2024-02-17T02:19
курская область
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в Курской области объявили ракетную опасность."В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", - написал он в Telegram-канале.Позднее Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
В Курской области работает ПВО
Старовойт: в Курской области работает ПВО, сохраняется режим ракетной опасности
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил
губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее в Курской области объявили ракетную опасность.
«
"В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", - написал он в Telegram-канале.
Позднее Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР