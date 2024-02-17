https://ria.ru/20240217/pvo-1927902161.html

В Курской области работает ПВО

В Курской области работает ПВО - РИА Новости, 17.02.2024

В Курской области работает ПВО

В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T01:53

2024-02-17T01:53

2024-02-17T02:19

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Курской области работает система противовоздушной обороны, режим ракетной опасности сохраняется, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в Курской области объявили ракетную опасность."В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", - написал он в Telegram-канале.Позднее Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В четверг украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, включая годовалую девочку. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240217/obstrely-1927897660.html

курская область

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курская область, роман старовойт