https://ria.ru/20240217/pozhar-1928005045.html

В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях

В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях - РИА Новости, 17.02.2024

В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях

Крупный пожар, вспыхнувший в складских помещениях в Кемерове удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T22:45

2024-02-17T22:45

2024-02-17T22:46

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупный пожар, вспыхнувший в складских помещениях в Кемерове удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове на улице Шатурская, дом 4А, предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

кемерово

россия

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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)