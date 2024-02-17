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В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях - РИА Новости, 17.02.2024
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22:45 17.02.2024 (обновлено: 22:46 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/pozhar-1928005045.html
В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях
В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях - РИА Новости, 17.02.2024
В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях
Крупный пожар, вспыхнувший в складских помещениях в Кемерове удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T22:45
2024-02-17T22:46
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупный пожар, вспыхнувший в складских помещениях в Кемерове удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове на улице Шатурская, дом 4А, предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерово локализовали пожар в складских помещениях

МЧС: в Кемерово локализовали пожар в складских помещениях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Крупный пожар, вспыхнувший в складских помещениях в Кемерове удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили, что пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове на улице Шатурская, дом 4А, предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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