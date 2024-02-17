https://ria.ru/20240217/pozhar-1927995431.html

В Кемерево загорелись складские помещения

В Кемерево загорелись складские помещения - РИА Новости, 17.02.2024

В Кемерево загорелись складские помещения

Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T20:35

2024-02-17T20:35

2024-02-17T21:05

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сообщение поступило о пожаре по адресу Кемерово, улица Шатурская, дом 4А в ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складских помещениях", — говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Для тушения пожара задействовали около 80 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.Позднее в ведомстве отметили, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Спасатели соблюдают правила техники безопасности. Кроме того, для тушения задействовали пожарный поезд.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

кемерово

россия

кемеровская область

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)