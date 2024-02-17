https://ria.ru/20240217/pozhar-1927995431.html
В Кемерево загорелись складские помещения
В Кемерево загорелись складские помещения - РИА Новости, 17.02.2024
В Кемерево загорелись складские помещения
Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T20:35
2024-02-17T20:35
2024-02-17T21:05
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сообщение поступило о пожаре по адресу Кемерово, улица Шатурская, дом 4А в ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складских помещениях", — говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Для тушения пожара задействовали около 80 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.Позднее в ведомстве отметили, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Спасатели соблюдают правила техники безопасности. Кроме того, для тушения задействовали пожарный поезд.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемерево загорелись складские помещения
В Кемерово складские помещения загорелись на площади 1,5 тысячи квадратов
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Кемерове, предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-служб
е МЧС России.
"Сообщение поступило о пожаре по адресу Кемерово, улица Шатурская, дом 4А в ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складских помещениях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал, люди покинули помещение самостоятельно. Для тушения пожара задействовали около 80 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.
Позднее в ведомстве отметили, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри которого находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Спасатели соблюдают правила техники безопасности. Кроме того, для тушения задействовали пожарный поезд.
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах