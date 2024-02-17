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МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске

МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске - РИА Новости, 17.02.2024

МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске

МЧС России наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, где горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сейчас на месте ЧП работают 70 спасателей и... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T01:47

2024-02-17T01:47

2024-02-17T01:47

происшествия

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МЧС России наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, где горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сейчас на месте ЧП работают 70 спасателей и 33 единицы техники, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС сообщало, что в Ижевске горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушили его 59 специалистов и 21 единица техники. Предварительно, пострадавших нет. "Всего в ликвидации задействовано более 70 специалистов и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.

ижевск

россия

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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)