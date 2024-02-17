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МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске - РИА Новости, 17.02.2024
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01:47 17.02.2024
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МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске
МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске - РИА Новости, 17.02.2024
МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске
МЧС России наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, где горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сейчас на месте ЧП работают 70 спасателей и... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T01:47
2024-02-17T01:47
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МЧС России наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, где горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сейчас на месте ЧП работают 70 спасателей и 33 единицы техники, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС сообщало, что в Ижевске горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушили его 59 специалистов и 21 единица техники. Предварительно, пострадавших нет. "Всего в ликвидации задействовано более 70 специалистов и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.
ижевск
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске

МЧС наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, работают 33 единицы техники

© РИА Новости / Алексей СухоруковПожарные автомобили
Пожарные автомобили - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Пожарные автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МЧС России наращивает силы для тушения пожара в Ижевске, где горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, сейчас на месте ЧП работают 70 спасателей и 33 единицы техники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС сообщало, что в Ижевске горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров, тушили его 59 специалистов и 21 единица техники. Предварительно, пострадавших нет.
«
"Всего в ликвидации задействовано более 70 специалистов и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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