https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html
В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя
В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя - РИА Новости, 17.02.2024
В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя
Пожилая жительница в Омске несколько раз ударила своего маленького внука молотком, потом нанесла несколько ударов ножом своей 86-летней матери и попыталась... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:18
2024-02-17T11:18
2024-02-17T11:23
происшествия
омск
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ОМСК, 17 фев — РИА Новости. Пожилая жительница в Омске несколько раз ударила своего маленького внука молотком, потом нанесла несколько ударов ножом своей 86-летней матери и попыталась покончить жизнь самоубийством, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. Инцидент произошел днем 16 февраля. В доме на улице Дмитриева в Омске проживала семья: бабушка, прабабушка, семейная пара и их ребенок. 57-летняя бабушка мальчика попыталась убить внука и свою мать. "Подозреваемая молотком нанесла телесные повреждения 9-летнему внуку, а затем кухонным ножом - своей 86-летней матери", - рассказали в пресс-службе ведомства.В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости рассказали, что ребенку были нанесены не менее трех ударов молотком по голове. "Стоны ребенка услышали завтракающие на кухне родители и пресекли незаконные действия женщины, которая попыталась покончить жизнь самоубийством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В прокуратуре добавили, что женщина работала соцработником, а ее семья считалась образцовой. До этого никаких обращений о неадекватном поведении женщины не поступала. Все родственники характеризовались положительно. Мальчик проживал с бабушкой в одной комнате. Со слов родителей, у них были дружеские отношения. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Всем пострадавшим от рук женщины и ей самой оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "покушения на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230125/ssora-1847263979.html
https://ria.ru/20231125/ubiystvo-1911707073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя
В Омске пенсионерка попыталась убить 8-летнего внука, 86-летнюю мать и себя
ОМСК, 17 фев — РИА Новости. Пожилая жительница в Омске несколько раз ударила своего маленького внука молотком, потом нанесла несколько ударов ножом своей 86-летней матери и попыталась покончить жизнь самоубийством, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России.
Инцидент произошел днем 16 февраля. В доме на улице Дмитриева в Омске проживала семья: бабушка, прабабушка, семейная пара и их ребенок. 57-летняя бабушка мальчика попыталась убить внука и свою мать.
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"Подозреваемая молотком нанесла телесные повреждения 9-летнему внуку, а затем кухонным ножом - своей 86-летней матери", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости рассказали, что ребенку были нанесены не менее трех ударов молотком по голове.
"Стоны ребенка услышали завтракающие на кухне родители и пресекли незаконные действия женщины, которая попыталась покончить жизнь самоубийством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
В прокуратуре добавили, что женщина работала соцработником, а ее семья считалась образцовой. До этого никаких обращений о неадекватном поведении женщины не поступала. Все родственники характеризовались положительно. Мальчик проживал с бабушкой в одной комнате. Со слов родителей, у них были дружеские отношения.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Всем пострадавшим от рук женщины и ей самой оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "покушения на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
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