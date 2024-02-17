https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя

В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя - РИА Новости, 17.02.2024

В Омске пенсионерка попыталась убить внука, престарелую мать и себя

Пожилая жительница в Омске несколько раз ударила своего маленького внука молотком, потом нанесла несколько ударов ножом своей 86-летней матери и попыталась... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:18

2024-02-17T11:18

2024-02-17T11:23

происшествия

омск

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ОМСК, 17 фев — РИА Новости. Пожилая жительница в Омске несколько раз ударила своего маленького внука молотком, потом нанесла несколько ударов ножом своей 86-летней матери и попыталась покончить жизнь самоубийством, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. Инцидент произошел днем 16 февраля. В доме на улице Дмитриева в Омске проживала семья: бабушка, прабабушка, семейная пара и их ребенок. 57-летняя бабушка мальчика попыталась убить внука и свою мать. "Подозреваемая молотком нанесла телесные повреждения 9-летнему внуку, а затем кухонным ножом - своей 86-летней матери", - рассказали в пресс-службе ведомства.В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости рассказали, что ребенку были нанесены не менее трех ударов молотком по голове. "Стоны ребенка услышали завтракающие на кухне родители и пресекли незаконные действия женщины, которая попыталась покончить жизнь самоубийством", - рассказали РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. В прокуратуре добавили, что женщина работала соцработником, а ее семья считалась образцовой. До этого никаких обращений о неадекватном поведении женщины не поступала. Все родственники характеризовались положительно. Мальчик проживал с бабушкой в одной комнате. Со слов родителей, у них были дружеские отношения. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Всем пострадавшим от рук женщины и ей самой оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "покушения на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230125/ssora-1847263979.html

https://ria.ru/20231125/ubiystvo-1911707073.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск