Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/pogoda-1927922175.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:59
2024-02-17T09:59
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:0:2904:1633_1920x0_80_0_0_572c518cb563591fb707892508333305.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в субботу столицу пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего Москва и окрестности окажутся под влиянием тёплого сектора далёкого циклона. На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится плотной облачностью, усилением ветра и ростом температуры. Небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах города и области возможна гололедица. "Облачно, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве температура будет постепенно повышаться, к вечеру минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов", - уточнил Леус. Специалист отметил, что ветер в регионе будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером - порывистый. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Ближайшей ночью погода ухудшится. Пройдёт снег, мокрый снег, возможны метели и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, сохранится порывистый ветер", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются облачность, снег и до минус 3

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в субботу столицу пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего Москва и окрестности окажутся под влиянием тёплого сектора далёкого циклона. На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится плотной облачностью, усилением ветра и ростом температуры. Небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах города и области возможна гололедица.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
16 февраля, 03:03
"Облачно, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве температура будет постепенно повышаться, к вечеру минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов", - уточнил Леус.
Специалист отметил, что ветер в регионе будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером - порывистый. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
"Ближайшей ночью погода ухудшится. Пройдёт снег, мокрый снег, возможны метели и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, сохранится порывистый ветер", - добавил синоптик.
Девушка идет с пакетами по улице. Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру
24 декабря 2023, 08:00
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала