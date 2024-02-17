https://ria.ru/20240217/pogoda-1927922175.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:59
2024-02-17T09:59
2024-02-17T09:59
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в субботу столицу пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего Москва и окрестности окажутся под влиянием тёплого сектора далёкого циклона. На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится плотной облачностью, усилением ветра и ростом температуры. Небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах города и области возможна гололедица. "Облачно, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве температура будет постепенно повышаться, к вечеру минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов", - уточнил Леус. Специалист отметил, что ветер в регионе будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером - порывистый. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Ближайшей ночью погода ухудшится. Пройдёт снег, мокрый снег, возможны метели и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, сохранится порывистый ветер", - добавил синоптик.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются облачность, снег и до минус 3
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица в отдельных районах, температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в субботу столицу пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего Москва и окрестности окажутся под влиянием тёплого сектора далёкого циклона. На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится плотной облачностью, усилением ветра и ростом температуры. Небольшие осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах города и области возможна гололедица.
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"Облачно, местами возможен небольшой снег. Днем в Москве температура будет постепенно повышаться, к вечеру минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов", - уточнил Леус.
Специалист отметил, что ветер в регионе будет южный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером - порывистый. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
"Ближайшей ночью погода ухудшится. Пройдёт снег, мокрый снег, возможны метели и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, сохранится порывистый ветер", - добавил синоптик.
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