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В России упростили условия переселения для репатриантов
В России упростили условия переселения для репатриантов - РИА Новости, 17.02.2024
В России упростили условия переселения для репатриантов
Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:07
2024-02-17T10:07
2024-02-17T11:48
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россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба правительства."Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в релизе.Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец 2023-го, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них — за последние два года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
В России упростили условия переселения для репатриантов
Правительство России упростило для репатриантов условия программы переселения
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба
правительства.
"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в релизе.
К репатриантам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.
Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец 2023-го, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них — за последние два года.
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