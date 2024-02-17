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В России упростили условия переселения для репатриантов - РИА Новости, 17.02.2024
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10:07 17.02.2024 (обновлено: 11:48 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html
В России упростили условия переселения для репатриантов
В России упростили условия переселения для репатриантов - РИА Новости, 17.02.2024
В России упростили условия переселения для репатриантов
Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T10:07
2024-02-17T11:48
общество
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба правительства."Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в релизе.Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец 2023-го, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них — за последние два года.
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общество, россия
Общество, Россия
В России упростили условия переселения для репатриантов

Правительство России упростило для репатриантов условия программы переселения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБеженцы на российско-украинской границе
Беженцы на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы на российско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба правительства.
"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в релизе.

К репатриантам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.
Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец 2023-го, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них — за последние два года.
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