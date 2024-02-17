https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html

В России упростили условия переселения для репатриантов

В России упростили условия переселения для репатриантов - РИА Новости, 17.02.2024

В России упростили условия переселения для репатриантов

Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T10:07

2024-02-17T10:07

2024-02-17T11:48

общество

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников, сообщила пресс-служба правительства."Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в релизе.Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли в 2006 году. По данным на конец 2023-го, за время ее действия в Россию на постоянное место жительства переехали более 1,1 миллиона человек, примерно 80 тысяч из них — за последние два года.

https://ria.ru/20240110/pasport-1784713460.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия