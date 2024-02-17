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В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом - РИА Новости, 17.02.2024
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15:00 17.02.2024 (обновлено: 15:01 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/parizh-1927956479.html
В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом
В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом - РИА Новости, 17.02.2024
В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом
Полицейские в Париже застрелили мужчину суданского происхождения, который угрожал им ножом мясника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:00
2024-02-17T15:01
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полицейские в Париже застрелили мужчину суданского происхождения, который угрожал им ножом мясника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. "Около 3 часов ночи 17 февраля в 19-м округе Парижа был убит мужчина… Этот человек возрастом около 40 лет, суданского происхождения, имел при себе нож мясника и демонстрировал "угрожающее" поведение", - указывает телеканал. Отмечается, что для нейтрализации угрожавшего полицейские применили электрошоковые пистолеты, однако это не дало никакого эффекта. После того, как мужчина направился в сторону полицейских, размахивая ножом, был открыт огонь - четверо полицейских произвели около двадцати выстрелов. После этого полицейские попытались сделать раненому массаж сердца, однако это не помогло.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в префектуре, четверо открывших огонь полицейских были доставлены в больницу в шоковом состоянии. По информации телеканала, полиция начала внутреннюю проверку.
https://ria.ru/20240203/parizh-1925183791.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом

BFMTV: полицейские в Париже застрелили мужчину, размахивавшего ножом мясника

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полицейские в Париже застрелили мужчину суданского происхождения, который угрожал им ножом мясника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
"Около 3 часов ночи 17 февраля в 19-м округе Парижа был убит мужчина… Этот человек возрастом около 40 лет, суданского происхождения, имел при себе нож мясника и демонстрировал "угрожающее" поведение", - указывает телеканал.
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Отмечается, что для нейтрализации угрожавшего полицейские применили электрошоковые пистолеты, однако это не дало никакого эффекта. После того, как мужчина направился в сторону полицейских, размахивая ножом, был открыт огонь - четверо полицейских произвели около двадцати выстрелов.
После этого полицейские попытались сделать раненому массаж сердца, однако это не помогло.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в префектуре, четверо открывших огонь полицейских были доставлены в больницу в шоковом состоянии.
По информации телеканала, полиция начала внутреннюю проверку.
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