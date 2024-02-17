https://ria.ru/20240217/parizh-1927956479.html

В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом

В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом - РИА Новости, 17.02.2024

В Париже полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом

Полицейские в Париже застрелили мужчину суданского происхождения, который угрожал им ножом мясника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:00

2024-02-17T15:00

2024-02-17T15:01

в мире

париж

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полицейские в Париже застрелили мужчину суданского происхождения, который угрожал им ножом мясника, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. "Около 3 часов ночи 17 февраля в 19-м округе Парижа был убит мужчина… Этот человек возрастом около 40 лет, суданского происхождения, имел при себе нож мясника и демонстрировал "угрожающее" поведение", - указывает телеканал. Отмечается, что для нейтрализации угрожавшего полицейские применили электрошоковые пистолеты, однако это не дало никакого эффекта. После того, как мужчина направился в сторону полицейских, размахивая ножом, был открыт огонь - четверо полицейских произвели около двадцати выстрелов. После этого полицейские попытались сделать раненому массаж сердца, однако это не помогло.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в префектуре, четверо открывших огонь полицейских были доставлены в больницу в шоковом состоянии. По информации телеканала, полиция начала внутреннюю проверку.

https://ria.ru/20240203/parizh-1925183791.html

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918824354.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция