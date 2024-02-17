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Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного - РИА Новости, 17.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:06 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/pankratov-chernyy-1927940715.html
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного - РИА Новости, 17.02.2024
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного
Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:06
2024-02-17T13:06
культура
россия
александр панкратов-черный
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. Ранее Монахова сообщала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. Позднее она опровергла информацию о том, что у него якобы произошел сердечный приступ и диагностирован атеросклероз аорты. "Это вражеские голоса. Ничего подобного", - сказала РИА Новости Монахова. Также жена артиста уточнила, что Панкратов-Черный сейчас готовится к гастролям. Александр Панкратов-Черный – народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
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россия, александр панкратов-черный, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры, Кино и сериалы
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного

Жена опровергла сообщения о проблемах у Панкратова-Черного после перелома ребра

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Александр Панкратов-Черный
Актер Александр Панкратов-Черный - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Александр Панкратов-Черный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра.
Ранее Монахова сообщала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. Позднее она опровергла информацию о том, что у него якобы произошел сердечный приступ и диагностирован атеросклероз аорты.
«
"Это вражеские голоса. Ничего подобного", - сказала РИА Новости Монахова. Также жена артиста уточнила, что Панкратов-Черный сейчас готовится к гастролям.
Александр Панкратов-Черный – народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
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