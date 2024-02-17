https://ria.ru/20240217/pankratov-chernyy-1927940715.html

Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного

Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного - РИА Новости, 17.02.2024

Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного

Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:06

2024-02-17T13:06

2024-02-17T13:06

культура

россия

александр панкратов-черный

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. Ранее Монахова сообщала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. Позднее она опровергла информацию о том, что у него якобы произошел сердечный приступ и диагностирован атеросклероз аорты. "Это вражеские голоса. Ничего подобного", - сказала РИА Новости Монахова. Также жена артиста уточнила, что Панкратов-Черный сейчас готовится к гастролям. Александр Панкратов-Черный – народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.

https://ria.ru/20240209/boyarskiy-1926471140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр панкратов-черный, новости культуры, кино и сериалы