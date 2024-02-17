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Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного - РИА Новости, 17.02.2024
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного
Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:06
2024-02-17T13:06
2024-02-17T13:06
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у артиста обострились проблемы с легкими на фоне перелома ребра. Ранее Монахова сообщала РИА Новости, что Панкратов-Черный поскользнулся, повредил ребро и лечится дома. Позднее она опровергла информацию о том, что у него якобы произошел сердечный приступ и диагностирован атеросклероз аорты. "Это вражеские голоса. Ничего подобного", - сказала РИА Новости Монахова. Также жена артиста уточнила, что Панкратов-Черный сейчас готовится к гастролям. Александр Панкратов-Черный – народный артист РФ и Южной Осетии. Широкую известность ему принесли роли в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Также он снимался в картинах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные", "Ширли-Мырли", сериале "Мастер и Маргарита" и многих других.
https://ria.ru/20240209/boyarskiy-1926471140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр панкратов-черный, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Россия, Александр Панкратов-Черный, Новости культуры, Кино и сериалы
Жена опровергла сообщения о проблемах с легкими у Панкратова-Черного
Жена опровергла сообщения о проблемах у Панкратова-Черного после перелома ребра