https://ria.ru/20240217/oruzhie-1927903631.html

Эквадор пересмотрел решение о передаче российского оружия США

Эквадор пересмотрел решение о передаче российского оружия США - РИА Новости, 17.02.2024

Эквадор пересмотрел решение о передаче российского оружия США

Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом Эквадора... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T02:31

2024-02-17T02:31

2024-02-17T03:33

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Эквадор отменяет свое решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа."В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", - сказал он."С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - сказал Спринчан.Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Эквадор не передаст российскую технику США, посол сказал: "Да"."Формально об этом станет известно в начале следующей недели", - добавил Спринчан.Снять озабоченностиДаниэль Нобоа также пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил Спринчан."Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", - сказал он.Совместные проектыПри этом президент Эквадора, по словам Спринчана, проявил интерес ко многим совместным проектам с Россией, а также поручил главе МИД проработать конкретные детали взаимодействия."Министру иностранных дел (Габриэле Соммерфельд), которая станет будущим сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Эквадора, поручено проработать конкретные детали всех возможных сфер и проектов взаимодействия между двумя странами", - сказал посол.Он добавил, что "встреча закончилась на позитивной ноте с констатацией стремления обеих стран к снятию беспокоящих население двух стран проблем".Планы передачи оружия США и проблемы с бананамиРанее Даниэля Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение опрометчивым, принятым под серьезным давлением заинтересованных лиц.В феврале российское ведомство после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах попросило местные власти приостановить сертификацию пяти экспортеров.Накануне МИД Эквадора сообщил, что в Москву в ближайшее время отправится делегация для решения возникших проблем.Глава местной Ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отмечал, что ограничения затронули почти 30 процентов поставок бананов из Эквадора в Россию. По его словам, Эквадор направляет партии фруктов в другие страны, но другого рынка сбыта, который мог бы принять весь этот объем, просто не существует.

https://ria.ru/20240216/eksportery-1927880540.html

https://ria.ru/20240214/banany-1927212065.html

https://ria.ru/20240213/peru-1927031007.html

https://ria.ru/20240209/ekvador-1926383769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, эквадор, россия, сша, мария захарова, оон