https://ria.ru/20240217/opasnost-1927913824.html
На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.02.2024
На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:55
2024-02-17T07:55
2024-02-17T07:55
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. "На территории всей Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ru/20240217/bespilotniki-1927911671.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: на территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности