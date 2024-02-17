https://ria.ru/20240217/opasnost-1927913824.html

На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.02.2024

На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T07:55

2024-02-17T07:55

2024-02-17T07:55

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_5c202dba1ac0dd54a984ac2cd8c9ddc9.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области. "На территории всей Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20240217/bespilotniki-1927911671.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)