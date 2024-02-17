https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907380.html

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T04:25

2024-02-17T04:25

2024-02-17T06:55

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927895176.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)