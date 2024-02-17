https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907380.html
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T04:25
2024-02-17T04:25
2024-02-17T06:55
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591862_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_41f64716e980468309a0da80293fda7a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927895176.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность