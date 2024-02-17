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На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024
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04:25 17.02.2024 (обновлено: 06:55 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907380.html
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 17.02.2024
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T04:25
2024-02-17T06:55
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927895176.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
«
"Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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