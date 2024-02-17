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Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:25
2024-02-17T00:25
2024-02-17T00:25
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего было выпущено 97 различных боеприпасов. Представительство сообщило о гибели одного мирного жителя, а также о ранении четырех. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале
.
Как отмечает представительство, всего было выпущено 97 различных боеприпасов.
Представительство сообщило о гибели одного мирного жителя, а также о ранении четырех.
За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
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