https://ria.ru/20240217/obstrel-1927998984.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 20 минут четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T21:22

2024-02-17T21:22

2024-02-17T21:22

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские войска за 20 минут четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров... 20.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров... 21.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров... 21.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия