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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/obstrel-1927919419.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.02.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T09:27
2024-02-17T09:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 1.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 2.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1926997697.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 1.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 2.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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