https://ria.ru/20240217/obstrel-1927919419.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.02.2024

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T09:27

2024-02-17T09:27

2024-02-17T09:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска ночью и в субботу утром обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 1.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 2.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1926997697.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия