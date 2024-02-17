Рейтинг@Mail.ru
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 17.02.2024 (обновлено: 16:25 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/nuland-1927966103.html
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину - РИА Новости, 17.02.2024
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину
Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:10
2024-02-17T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
виктория нуланд
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848012218_639:158:3072:1526_1920x0_80_0_0_43ade75bdda76ab6c050c0a0303e923e.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative.Во время визита в Киев в конце января Нуланд выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины Путин якобы получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, в результате чего ВСУ "добьются очень серьезных успехов"."Заявления Нуланд &lt;…&gt; — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах", — говорится в публикации.Отмечается, что ситуация на поле боя развивается по выгодному для России сценарию. Причем теперь это стало слишком очевидно, чтобы игнорировать, пояснил автор."Если нам лгут о ходе боевых действий, &lt;…&gt; как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?" — заключается в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927959583.html
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927940087.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848012218_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_6d96c9c55c2276724b5d6742d7a9d130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, виктория нуланд, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Виктория Нуланд, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину

AC: Нуланд продолжает отрицать очевидные изменения ситуации на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative.
Во время визита в Киев в конце января Нуланд выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины Путин якобы получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, в результате чего ВСУ "добьются очень серьезных успехов".
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины
Вчера, 15:28
"Заявления Нуланд <…> — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах", — говорится в публикации.
Отмечается, что ситуация на поле боя развивается по выгодному для России сценарию. Причем теперь это стало слишком очевидно, чтобы игнорировать, пояснил автор.
"Если нам лгут о ходе боевых действий, <…> как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?" — заключается в статье.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Сети ужаснулись заявлению Бербок об Украине
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВиктория НуландСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала