https://ria.ru/20240217/nuland-1927966103.html
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину - РИА Новости, 17.02.2024
В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину
Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T16:10
2024-02-17T16:10
2024-02-17T16:25
специальная военная операция на украине
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виктория нуланд
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности, пишет American Conservative.Во время визита в Киев в конце января Нуланд выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины Путин якобы получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, в результате чего ВСУ "добьются очень серьезных успехов"."Заявления Нуланд <…> — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах", — говорится в публикации.Отмечается, что ситуация на поле боя развивается по выгодному для России сценарию. Причем теперь это стало слишком очевидно, чтобы игнорировать, пояснил автор."Если нам лгут о ходе боевых действий, <…> как вы думаете, какова вероятность того, что нам лгут и о причинах?" — заключается в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927959583.html
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927940087.html
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В США резко отреагировали на заявление Нуланд о сюрпризах Путину
AC: Нуланд продолжает отрицать очевидные изменения ситуации на Украине