https://ria.ru/20240217/naukometriya-1927937501.html
Депутат Госдумы рассказал о создании национальной системы наукометрии
Депутат Госдумы рассказал о создании национальной системы наукометрии - РИА Новости, 17.02.2024
Депутат Госдумы рассказал о создании национальной системы наукометрии
Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев предложил обратить внимание на создание национальной системы наукометрии - по его мнению, в 2024 году эту задачу... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:37
2024-02-17T12:37
2024-02-17T12:37
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев предложил обратить внимание на создание национальной системы наукометрии - по его мнению, в 2024 году эту задачу необходимо выполнить. "Наукометрию нам нужно всем вместе создать свою собственную систему, чтобы российские журналы были авторитетны во всем мировом сообществе... я надеюсь, что в этом году, у нас нет времени, мы должны ее закончить", - сказал он на выставке "Россия". Депутат подчеркнул, что РФ находится на том этапе, когда наука является ресурсом развития всего общества. "Государственной думой принято несколько законов, которые предоставили субъектам РФ инвестировать, вкладывать свои средства в научно-исследовательские разработки федеральных научных организаций... у нас здесь есть резервы... права субъектам установить, регулировать механизм инвестирования в науку и производство... я хочу призвать активней в этом плане взаимодействовать", - добавил парламентарий. По его словам, только 11 субъектов РФ приняли такие законы. Также важно, чтобы все государственные решения обосновывались с точки зрения науки, отметил Кабышев. "Здесь очень важно сформировать тот унифицированный принципиальный перечень тех факторов, которые влияют на качество этих решений, поэтому мы ждём от вас предложений по включению в соответствующий закон", - заявил депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, выставка-форум "россия", вднх, наука
Выставка-форум "Россия", Россия, Госдума РФ, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Наука
Депутат Госдумы рассказал о создании национальной системы наукометрии
Кабышев: создание национальной системы наукометрии необходимо закончить в 2024 г
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев предложил обратить внимание на создание национальной системы наукометрии - по его мнению, в 2024 году эту задачу необходимо выполнить.
«
"Наукометрию нам нужно всем вместе создать свою собственную систему, чтобы российские журналы были авторитетны во всем мировом сообществе... я надеюсь, что в этом году, у нас нет времени, мы должны ее закончить", - сказал он на выставке "Россия".
Депутат подчеркнул, что РФ находится на том этапе, когда наука является ресурсом развития всего общества.
"Государственной думой принято несколько законов, которые предоставили субъектам РФ инвестировать, вкладывать свои средства в научно-исследовательские разработки федеральных научных организаций... у нас здесь есть резервы... права субъектам установить, регулировать механизм инвестирования в науку и производство... я хочу призвать активней в этом плане взаимодействовать", - добавил парламентарий.
По его словам, только 11 субъектов РФ приняли такие законы. Также важно, чтобы все государственные решения обосновывались с точки зрения науки, отметил Кабышев.
"Здесь очень важно сформировать тот унифицированный принципиальный перечень тех факторов, которые влияют на качество этих решений, поэтому мы ждём от вас предложений по включению в соответствующий закон", - заявил депутат.
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