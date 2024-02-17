https://ria.ru/20240217/napadenie-1927955675.html

В Татарстане начали проверку из-за видео нападения подростка на мужчину

В Татарстане начали проверку из-за видео нападения подростка на мужчину - РИА Новости, 17.02.2024

В Татарстане начали проверку из-за видео нападения подростка на мужчину

Полицейские в Татарстане организовали проверку после видео, на котором подросток в городе Азнакаево сильно толкает в спину мужчину с тростью, от чего он падает, РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:52

2024-02-17T14:52

2024-02-17T15:18

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 фев — РИА Новости. Полицейские в Татарстане организовали проверку после видео, на котором подросток в городе Азнакаево сильно толкает в спину мужчину с тростью, от чего он падает, сообщает МВД по республике в Telegram-канале. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором один из группы подростков с разбегу сильно толкает в спину мужчину с тростью. Последний падает и не сразу приходит в себя, подняться ему помогает прохожий. "Полицейские Азнакаево проводят проверку по факту конфликта между мужчиной и несовершеннолетним… Сотрудники полиции выяснили, что между 44-летним местным жителем и несовершеннолетним 2012 года рождения возник словесный конфликт, в результате которого последний толкнул мужчину, от чего тот упал", - говорится в сообщении. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа с подростком, в отношении его матери составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

https://ria.ru/20240123/podrostok-1922948981.html

республика татарстан (татарстан)

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Момент нападения подростка на мужчину с тростью. Видео с камеры наблюдения Полицейские в Татарстане организовали проверку после видео, на котором подросток в городе Азнакаево сильно толкает в спину мужчину с тростью, от чего он падает, сообщает МВД по республике в Telegram-канале. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором один из группы подростков с разбегу сильно толкает в спину мужчину с тростью. Последний падает и не сразу приходит в себя, подняться ему помогает прохожий. 2024-02-17T14:52 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика татарстан (татарстан)