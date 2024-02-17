https://ria.ru/20240217/moldavia-1927973863.html

В Молдавии заявили об опасных последствиях переговоров о вступлении в ЕС

В Молдавии заявили об опасных последствиях переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 17.02.2024

В Молдавии заявили об опасных последствиях переговоров о вступлении в ЕС

Молдавия лишится части суверенитета после переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в телеэфире бывший премьер-министр страны Ион Кику. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T17:09

2024-02-17T17:09

2024-02-17T17:15

в мире

украина

ион кику

майя санду

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Молдавия лишится части суверенитета после переговоров о вступлении в Евросоюз, заявил в телеэфире бывший премьер-министр страны Ион Кику. На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Референдум о вступлении Молдавии в ЕС, который задумала президент Майя Санду и который действующая власть намерена провести в период президентских выборов лишен всякого смысла. Он ничего не даст, даже если правящая партия, контролируемая Санду, внесут в конституцию положение о стремлении Молдавии в Евросоюз. Вот мы после переговоров при вступлении в ЕС лишимся в том числе части суверенитета. Вот тогда уже нужен этот референдум. И тогда спрашиваем народ: уважаемые граждане Молдавии, вот до чего мы договорились - мы лишаемся этого и этого, - вы согласны или не согласны?" – сказал Кику в эфире кишиневского телеканала Exclusiv TV. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20240210/moldaviya-1926601917.html

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в мире, украина, ион кику, майя санду, молдавия, евросоюз