Рейтинг@Mail.ru
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/mizulina-1927939284.html
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя - РИА Новости, 17.02.2024
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:51
2024-02-17T12:51
общество
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
самарский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907420826_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_5ad1e7340a47c65e4a2451a0105b00c2.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. "Я обожаю, я считаю, что чем больше, тем лучше, потому что это все дает мне трафик. Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах", - сказала Мизулина, добавив, что создатели шуток иногда хотят посеять негатив, но "они недооценивают этот эффект". Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что некоторые мемы с ее участием вызывают смех. "Я вообще очень легкий человек, очень люблю юмор, и всегда здоровый юмор приветствую", - подытожила она.
https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907420826_547:0:3278:2048_1920x0_80_0_0_de038d51779940dc1d6ab97cfe1914f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, самарский университет
Общество, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Самарский университет
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя

Глава "Лиги безопасного интернета" Мизулина заявила, что обожает мемы про себя

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДиректор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя.
«
"Я обожаю, я считаю, что чем больше, тем лучше, потому что это все дает мне трафик. Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах", - сказала Мизулина, добавив, что создатели шуток иногда хотят посеять негатив, но "они недооценивают этот эффект".
Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что некоторые мемы с ее участием вызывают смех. "Я вообще очень легкий человек, очень люблю юмор, и всегда здоровый юмор приветствую", - подытожила она.
Екатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани
10 февраля, 16:35
 
ОбществоЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСамарский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала