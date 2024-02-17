https://ria.ru/20240217/mizulina-1927939284.html

Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя

Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя - РИА Новости, 17.02.2024

Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:51

2024-02-17T12:51

2024-02-17T12:51

общество

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

самарский университет

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. "Я обожаю, я считаю, что чем больше, тем лучше, потому что это все дает мне трафик. Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах", - сказала Мизулина, добавив, что создатели шуток иногда хотят посеять негатив, но "они недооценивают этот эффект". Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что некоторые мемы с ее участием вызывают смех. "Я вообще очень легкий человек, очень люблю юмор, и всегда здоровый юмор приветствую", - подытожила она.

https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, самарский университет