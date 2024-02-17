https://ria.ru/20240217/mizulina-1927939284.html
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя - РИА Новости, 17.02.2024
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:51
2024-02-17T12:51
2024-02-17T12:51
общество
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
самарский университет
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время встречи со студентами Самарского университета рассказала, что обожает мемы про себя. "Я обожаю, я считаю, что чем больше, тем лучше, потому что это все дает мне трафик. Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах", - сказала Мизулина, добавив, что создатели шуток иногда хотят посеять негатив, но "они недооценивают этот эффект". Глава "Лиги безопасного интернета" также отметила, что некоторые мемы с ее участием вызывают смех. "Я вообще очень легкий человек, очень люблю юмор, и всегда здоровый юмор приветствую", - подытожила она.
https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, самарский университет
Общество, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Самарский университет
Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя
Глава "Лиги безопасного интернета" Мизулина заявила, что обожает мемы про себя