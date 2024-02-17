https://ria.ru/20240217/melitopol-1927976013.html
Появились подробности взрыва в спортшколе в Мелитополе
Появились подробности взрыва в спортшколе в Мелитополе - РИА Новости, 17.02.2024
Появились подробности взрыва в спортшколе в Мелитополе
Несколько человек получили незначительные травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь, никто не госпитализирован,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T17:34
2024-02-17T17:34
2024-02-17T17:36
происшествия
мелитополь
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Несколько человек получили незначительные травмы в результате взрыва в детско-юношеской спортивной школе города Мелитополь, никто не госпитализирован, следователи проводят проверку по данному факту, сообщается в Telegram-канале запорожского следственного управления СК РФ. Ранее в оперативных службах журналистам сообщили, что в одной из спортивных школ города Мелитополя в Запорожской области прозвучал хлопок. В следственном управлении регионального СК пояснили, что причиной взрыва стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения. "Несколько человек получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь. Никто не госпитализирован. По данному факту следователями следственного отдела по городу Мелитополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230904/granata-1894027940.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности взрыва в спортшколе в Мелитополе
СК: несколько человек пострадали при взрыве в мелитопольской спортшколе