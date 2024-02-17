В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России
Сенатор Карасин осудил слова Макрона об агрессивном поведении России
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор Григорий Карасин.
"На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах", — сказал он.
"На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах", — сказал он.
В пример сенатор привел санкции, информационную блокаду и подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к боевым действиям.
"Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — отметил Карасин.
Ранее глава Пятой республики на пресс-конференции с Зеленским обвинил России в "увеличении числа зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.
"Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — отметил Карасин.
Ранее глава Пятой республики на пресс-конференции с Зеленским обвинил России в "увеличении числа зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.