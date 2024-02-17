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В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/makron-1927947792.html
В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России
В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России - РИА Новости, 17.02.2024
В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России
Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:48
2024-02-17T13:48
специальная военная операция на украине
россия
эммануэль макрон
европа
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор Григорий Карасин. "На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах", — сказал он. В пример сенатор привел санкции, информационную блокаду и подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к боевым действиям. "Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — отметил Карасин. Ранее глава Пятой республики на пресс-конференции с Зеленским обвинил России в "увеличении числа зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.
https://ria.ru/20240217/sholts-1927940851.html
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россия, эммануэль макрон, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Эммануэль Макрон, Европа, В мире
В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России

Сенатор Карасин осудил слова Макрона об агрессивном поведении России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор Григорий Карасин.

"На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах", — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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В пример сенатор привел санкции, информационную блокаду и подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к боевым действиям.

"Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — отметил Карасин.

Ранее глава Пятой республики на пресс-конференции с Зеленским обвинил России в "увеличении числа зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭммануэль МакронЕвропаВ мире
 
 
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