https://ria.ru/20240217/makron-1927947792.html

В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России

В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России - РИА Новости, 17.02.2024

В Совфеде ответили Макрону после его обвинений в адрес России

Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:48

2024-02-17T13:48

2024-02-17T13:48

специальная военная операция на украине

россия

эммануэль макрон

европа

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в "агрессивном" поведении России не соответствуют действительности, заявил в комментарии "Ленте.ру" сенатор Григорий Карасин. "На самом деле в последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах", — сказал он. В пример сенатор привел санкции, информационную блокаду и подталкивание президента Украины Владимира Зеленского к боевым действиям. "Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности", — отметил Карасин. Ранее глава Пятой республики на пресс-конференции с Зеленским обвинил России в "увеличении числа зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва выражает обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.

https://ria.ru/20240217/sholts-1927940851.html

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россия, эммануэль макрон, европа, в мире