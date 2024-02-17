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Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой - РИА Новости, 17.02.2024
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной версию киевской власти о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:45
2024-02-17T13:45
2024-02-17T13:45
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
алексей данилов
крушение ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной версию киевской власти о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. "Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил - терять-то им нечего", - сказал РИА Новости Сальдо. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Алексей Данилов, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, Украина, Россия, Белгородская область
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Сальдо назвал версию Киева по Ил-76 нелепой и выдуманной для оправдания