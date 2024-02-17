Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/krushenie-1927947117.html
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой - РИА Новости, 17.02.2024
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной версию киевской власти о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T13:45
2024-02-17T13:45
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
алексей данилов
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
украина
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5984e3a3179b6097984e1b5d7a8dd08c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной версию киевской власти о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона. "Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил - терять-то им нечего", - сказал РИА Новости Сальдо. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html
украина
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b14fb4cc672005d6bc3d3c1313ee5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, алексей данилов, крушение ил-76 в белгородской области, в мире, украина, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Алексей Данилов, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, Украина, Россия, Белгородская область
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой

Сальдо назвал версию Киева по Ил-76 нелепой и выдуманной для оправдания

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной версию киевской власти о крушении российского Ил-76 с украинскими пленными.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов через день после публикации в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 с украинскими пленными стал отрицать их присутствие на этом самолете, сбитом ВСУ в Белгородской области 24 января. Кроме того, Данилов заявил, что "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбила украинская сторона.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
"Ситуация с Ил-76 выставляет украинский режим в самом худшем свете как ни посмотри. Вот там и выдумывают самые нелепые ложные версии для оправдания себя. Врут изо всех сил - терять-то им нечего", - сказал РИА Новости Сальдо.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
16 февраля, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоАлексей ДаниловКрушение Ил-76 в Белгородской областиВ миреУкраинаРоссияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала