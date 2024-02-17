https://ria.ru/20240217/kosovo-1927952585.html

МИД Сербии: вопреки поддержке Запада, Косово не признают 109 членов ООН

МИД Сербии: вопреки поддержке Запада, Косово не признают 109 членов ООН - РИА Новости, 17.02.2024

МИД Сербии: вопреки поддержке Запада, Косово не признают 109 членов ООН

Вопреки огромной поддержке Запада, самопровозглашенную независимость Косово не признают 109 из 193 государств-членов ООН, заявил первый вице-премьер и глава МИД РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:28

2024-02-17T14:28

2024-02-17T14:28

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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Вопреки огромной поддержке Запада, самопровозглашенную независимость Косово не признают 109 из 193 государств-членов ООН, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Косовоалбанские власти в Приштине в субботу отмечают 16 лет провозглашения в одностороннем порядке независимости от Белграда. В этом году также исполняется 25 лет бомбардировкам НАТО Союзной республики Югославия 1999 года, связанных с конфликтом в Косово и Метохии. Косовоалбанский "премьер" Альбин Курти и "президент" Вьоса Османи заявили, что "Республика Косово" создана при помощи международных союзников, годовщину приветствуют и западные посольства в Приштине. "Что празднует Приштина и с чем их поздравляют государства, признавшие односторонне провозглашенную независимость так называемого Косово, которую Скупщина (парламент) Сербии провозгласила юридически недействительной? Сегодняшний день 17 февраля – это день, когда разрушен международно-правовой порядок и когда официально принята политика двойных стандартов и трактовки принципа территориальной целостности международно признанных государств, членов ООН", - цитирует МИД Сербии Дачича. Первый замглавы правительства Сербии назвал происходящее в Косово и Метохии попыткой легализации многовековых этнических чисток сербского народа. "Это знают и 109 государств из всего 193 членов ООН, которые не признают этот односторонний и нелегальный акт. При огромной поддержке западных держав, злоупотребляя и религиозным мусульманским фактором, Приштина не смогла за эти 16 лет получить международное признание и не получит его. Вместо поздравлений, им должно быть стыдно, что поддерживают режим в Приштине, который и далее уничтожает свободный и героический народ в центре Европы", - указал первый замглавы правительства Сербии. Сербский президент Александр Вучич на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в ночь на 9 февраля подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда, только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН, что к "горячей точке" в секторе Газа вскоре рискует добавиться еще одна - на Балканах из-за действий "властей" самопровозглашенного Косово в отношении сербов. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия". Партия "Сербский список" осенью 2023 года заявила о готовности участвовать в новых муниципальных выборах и призвала Приштину назначить дату голосования. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячным протестам сербов и нескольким обострениям в крае. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240212/kosovo-1926918516.html

https://ria.ru/20240118/kosovo-1922092479.html

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