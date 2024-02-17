https://ria.ru/20240217/kitay-1927907658.html

МИД КНР призвал США отменить санкции против китайских компаний

МИД КНР призвал США отменить санкции против китайских компаний - РИА Новости, 17.02.2024

МИД КНР призвал США отменить санкции против китайских компаний

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T04:53

2024-02-17T04:53

2024-02-17T04:53

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сан-франциско

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ПЕКИН, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. "Ван И потребовал у США отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР. По словам Ван И, США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия между двумя крупными державами. Самой важной задачей для обеих сторон в настоящее время, по словам дипломата, является воплощение в реальность консенсуса, достигнутого в ходе встречи глав США и Китая в Сан-Франциско, продвижение здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.

https://ria.ru/20240214/tayvan-1927218383.html

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в мире, сша, китай, сан-франциско, энтони блинкен