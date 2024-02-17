https://ria.ru/20240217/khristianstvo-1927846692.html

"Открыли врата ада". Какую ошибку совершил оплот христианства

"Открыли врата ада". Какую ошибку совершил оплот христианства - РИА Новости, 17.02.2024

"Открыли врата ада". Какую ошибку совершил оплот христианства

Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки. Скандальное решение раскололо общество и власть. В том числе духовную. О неизбежных... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:02

религия

греция

афины

россия

антонис самарас

кириакос мицотакис

евросоюз

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки. Скандальное решение раскололо общество и власть. В том числе духовную. О неизбежных последствиях — в материале РИА Новости.Подарок от святого ВалентинаБуйство красок, флаги, плакаты и толпы людей на улице. Такое можно увидеть в Бразилии — в дни чемпионата мира по футболу, в Ватикане — при выборе нового папы и в Греции — когда страна обсуждает, каким курсом идти дальше. На родине европейской демократии "болеть за своих" в парламенте, кажется, стало частью национального менталитета.Вот и 15 февраля собравшиеся на проспекте Василисис-Софиас в Афинах не расходились до позднего вечера. Уже затемно на большом проекторе на здании буле (название греческого парламента) появился спикер."В голосовании участвовали 254 депутата. За проголосовали 175 депутатов, против — 76, воздержались два депутата. Закон принят", — сухо заявил он.Радости собравшихся на улице не было предела. Люди прыгали, весело кричали, обнимались. Некоторые даже плакали. "Понадобилось много времени… Но по крайней мере это произошло, и это главное. Мы больше не невидимки", — сказал один из присутствующих.В День святого Валентина депутаты обсуждали законопроект о легализации однополых браков. И после долгих прений Эллада стала 16-й страной ЕС, предоставляющей представителям ЛГБТ* такое право.Документ внесли в парламент 1 февраля. Его продвигал лично премьер-министр Кириакос Мицотакис. Изменение позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Однако они по-прежнему будут ограничены в использовании вспомогательных репродуктивных технологий (например, суррогатного материнства).Многие защитники прав ЛГБТ* уже указали на этот явный недочет нового закона. После голосования политик поспешил заверить, что это лишь начало пути. Но сам факт принятия — "важная веха в области прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию, <…> страстно приверженную европейским ценностям"."Патогены Запада"Из восьми оппозиционных фракций в буле половина — "СИРИЗА — Прогрессивный альянс", ПАСОК, "Новые левые" и "Курс свободы" — поддержали Мицотакиса. Против выступили коммунисты, правые и ультраправые. И, как ни странно, некоторые однопартийцы по "Новой демократии" — они демонстративно не участвовали в голосовании.Среди противников был и бывший премьер Антонис Самарас. Он заявил, что брак для однополых пар не относится к основным правам человека и разрушает традиционную семью. "Правительство не чувствует угрозы со стороны оппозиции, но это необязательно хорошо и это не значит, что они всегда правы", — сказал он.По поводу соответствия Греции либеральным ценностям Самарас отметил, что не следует "путать Запад с его патогенами": "Принадлежность к Западу не означает, что надо подражать каждой причуде".С жесткой критикой нового закона выступила и Элладская церковь, которая имеет статус государственной. По разным подсчетам, православие исповедует около 90 процентов граждан страны. Почти две трети из них утверждают, что религия играет важную роль в их жизни. При этом службы посещают лишь 16 процентов. Но это — наивысший показатель в Европе.Спустя несколько дней после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент по всем церквям зачитали циркуляр Священного синода. В документе, в частности, отмечается, что формат однополых союзов подрывает само существование традиционной христианской семьи."Христианский брак — не простой договор сожительства, а священное таинство, через которое мужчина и женщина получают благодать Божию", — гласит текст циркуляра.По мнению иерархов, инициаторы документа и те, кто с ним согласен, ратуют за превращение отцовства и материнства "в нейтральное родительство". Это, в свою очередь, приведет к тому, что гомосексуальные взрослые будут навязывать свой выбор детям.Правительство ответным реверансом поспешило успокоить пастырей. Заверило, что легализация однополых браков не окажется чем-то революционным: в тексте закона не будет слов "родитель 1", "родитель 2". И власти не ставят целью "превратить женщин в машины по производству детей".Это не уберегло от народного гнева. За период от обсуждения до принятия скандального документа в стране состоялось несколько акций протеста. Самые крупные — в Афинах и Салониках. Организаторы митинга в столице скандировали: "Руки прочь от наших детей!", "Вы открыли врата в ад!", "Наши предки поднимутся из могил!"Поддержать их пришли и некоторые политики. Так, лидер крайне правой и религиозно ориентированной партии "Ники" Димитрис Нациос заявил журналистам: "Греция — православная страна, и наша традиция этого не позволяет. <...> И наша конституция этого тоже не предусматривает".Оплатили членство в клубеНа самом деле депутат ошибся: в основном законе Греции вообще нет определения брака, указано лишь, что он должен находиться под защитой государства. Из-за этого, например, мэрия города Тилоса зарегистрировала в 2008 году два однополых союза, однако позже Верховный суд их аннулировал.Впервые юридическое двоемыслие попытались урегулировать в 2015-м, когда в парламенте обсуждали поправки, приравнивающие ЛГБТ*-отношения к добровольному сожительству. И вновь на инициативу ополчились: в буле — коммунисты, в обществе — Элладская церковь.Да и само принятие прошло тогда, что называется, по касательной: 50 депутатов отказались участвовать в голосовании. Если бы не их демарш, нововведение бы забраковали.В целом, как показывают соцопросы, мнения греков по поводу легализации однополых браков разделились практически поровну. При этом подавляющее большинство граждан не считает этот вопрос более насущным, нежели проблемы с инфляцией, безопасностью и уровнем медицины.В более глобальном смысле, полагает религиовед Роман Лункин, Греция выполнила одно из условий членства в "общеевропейском клубе". "Неолиберальные идеи, в том числе однополые браки, подаются как часть идентичности. Не принимающие их автоматически становятся маргиналами. В отношении таких стран быстро включается аппарат разного рода санкций — экономических, политических", — поясняет эксперт.В связи с этим, продолжает он, может статься так, что опыт окажется заразительным: другие государства последуют примеру Греции. В этом ключе интересно, какие процессы начнутся внутри Элладской церкви, играющей столь важную роль в жизни общества. Религиовед предполагает: возможна некая либерализация богословия — на манер Константинополя, а также некоторая дискредитация духовенства в глазах консерваторов. Говорить же о серьезном расколе в среде священнослужителей пока рано.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

греция, афины, россия, антонис самарас, кириакос мицотакис, евросоюз, аналитика - религия и мировоззрение