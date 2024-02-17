"Открыли врата ада". Какую ошибку совершил оплот христианства
Религиовед Лункин: вслед за Грецией узаконить ЛГБТ-браки могут и другие страны
© AP Photo / Michael VaraklasМужчина принимает участие в акции протеста против однополых браков в Афинах
© AP Photo / Michael Varaklas
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки. Скандальное решение раскололо общество и власть. В том числе духовную. О неизбежных последствиях — в материале РИА Новости.
Подарок от святого Валентина
Буйство красок, флаги, плакаты и толпы людей на улице. Такое можно увидеть в Бразилии — в дни чемпионата мира по футболу, в Ватикане — при выборе нового папы и в Греции — когда страна обсуждает, каким курсом идти дальше. На родине европейской демократии "болеть за своих" в парламенте, кажется, стало частью национального менталитета.
Вот и 15 февраля собравшиеся на проспекте Василисис-Софиас в Афинах не расходились до позднего вечера. Уже затемно на большом проекторе на здании буле (название греческого парламента) появился спикер.
"В голосовании участвовали 254 депутата. За проголосовали 175 депутатов, против — 76, воздержались два депутата. Закон принят", — сухо заявил он.
Радости собравшихся на улице не было предела. Люди прыгали, весело кричали, обнимались. Некоторые даже плакали. "Понадобилось много времени… Но по крайней мере это произошло, и это главное. Мы больше не невидимки", — сказал один из присутствующих.
В День святого Валентина депутаты обсуждали законопроект о легализации однополых браков. И после долгих прений Эллада стала 16-й страной ЕС, предоставляющей представителям ЛГБТ* такое право.
Здание парламента Греции в Афинах
Документ внесли в парламент 1 февраля. Его продвигал лично премьер-министр Кириакос Мицотакис. Изменение позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Однако они по-прежнему будут ограничены в использовании вспомогательных репродуктивных технологий (например, суррогатного материнства).
"Патогены Запада"
Из восьми оппозиционных фракций в буле половина — "СИРИЗА — Прогрессивный альянс", ПАСОК, "Новые левые" и "Курс свободы" — поддержали Мицотакиса. Против выступили коммунисты, правые и ультраправые. И, как ни странно, некоторые однопартийцы по "Новой демократии" — они демонстративно не участвовали в голосовании.
Среди противников был и бывший премьер Антонис Самарас. Он заявил, что брак для однополых пар не относится к основным правам человека и разрушает традиционную семью. "Правительство не чувствует угрозы со стороны оппозиции, но это необязательно хорошо и это не значит, что они всегда правы", — сказал он.
© AFP 2024 / ANGELOS TZORTZINISПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время голосования в парламенте по однополым бракам в Афинах
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время голосования в парламенте по однополым бракам в Афинах
По поводу соответствия Греции либеральным ценностям Самарас отметил, что не следует "путать Запад с его патогенами": "Принадлежность к Западу не означает, что надо подражать каждой причуде".
С жесткой критикой нового закона выступила и Элладская церковь, которая имеет статус государственной. По разным подсчетам, православие исповедует около 90 процентов граждан страны. Почти две трети из них утверждают, что религия играет важную роль в их жизни. При этом службы посещают лишь 16 процентов. Но это — наивысший показатель в Европе.
Спустя несколько дней после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент по всем церквям зачитали циркуляр Священного синода. В документе, в частности, отмечается, что формат однополых союзов подрывает само существование традиционной христианской семьи.
"Христианский брак — не простой договор сожительства, а священное таинство, через которое мужчина и женщина получают благодать Божию", — гласит текст циркуляра.
© AP Photo / ARIS MESSINISУчастники акции против реформы, легализующей однополые браки и усыновление детей, в Афинах
© AP Photo / ARIS MESSINIS
Участники акции против реформы, легализующей однополые браки и усыновление детей, в Афинах
По мнению иерархов, инициаторы документа и те, кто с ним согласен, ратуют за превращение отцовства и материнства "в нейтральное родительство". Это, в свою очередь, приведет к тому, что гомосексуальные взрослые будут навязывать свой выбор детям.
Правительство ответным реверансом поспешило успокоить пастырей. Заверило, что легализация однополых браков не окажется чем-то революционным: в тексте закона не будет слов "родитель 1", "родитель 2". И власти не ставят целью "превратить женщин в машины по производству детей".
Это не уберегло от народного гнева. За период от обсуждения до принятия скандального документа в стране состоялось несколько акций протеста. Самые крупные — в Афинах и Салониках. Организаторы митинга в столице скандировали: "Руки прочь от наших детей!", "Вы открыли врата в ад!", "Наши предки поднимутся из могил!"
Поддержать их пришли и некоторые политики. Так, лидер крайне правой и религиозно ориентированной партии "Ники" Димитрис Нациос заявил журналистам: "Греция — православная страна, и наша традиция этого не позволяет. <...> И наша конституция этого тоже не предусматривает".
© Фото : H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣСинод Элладской православной церкви
© Фото : H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Синод Элладской православной церкви
Оплатили членство в клубе
На самом деле депутат ошибся: в основном законе Греции вообще нет определения брака, указано лишь, что он должен находиться под защитой государства. Из-за этого, например, мэрия города Тилоса зарегистрировала в 2008 году два однополых союза, однако позже Верховный суд их аннулировал.
Впервые юридическое двоемыслие попытались урегулировать в 2015-м, когда в парламенте обсуждали поправки, приравнивающие ЛГБТ*-отношения к добровольному сожительству. И вновь на инициативу ополчились: в буле — коммунисты, в обществе — Элладская церковь.
Да и само принятие прошло тогда, что называется, по касательной: 50 депутатов отказались участвовать в голосовании. Если бы не их демарш, нововведение бы забраковали.
В целом, как показывают соцопросы, мнения греков по поводу легализации однополых браков разделились практически поровну. При этом подавляющее большинство граждан не считает этот вопрос более насущным, нежели проблемы с инфляцией, безопасностью и уровнем медицины.
© AFP 2024 / ANGELOS TZORTZINISПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время заседания в парламенте по законопроекту об однополых браках в Афинах
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время заседания в парламенте по законопроекту об однополых браках в Афинах
В более глобальном смысле, полагает религиовед Роман Лункин, Греция выполнила одно из условий членства в "общеевропейском клубе". "Неолиберальные идеи, в том числе однополые браки, подаются как часть идентичности. Не принимающие их автоматически становятся маргиналами. В отношении таких стран быстро включается аппарат разного рода санкций — экономических, политических", — поясняет эксперт.
В связи с этим, продолжает он, может статься так, что опыт окажется заразительным: другие государства последуют примеру Греции. В этом ключе интересно, какие процессы начнутся внутри Элладской церкви, играющей столь важную роль в жизни общества. Религиовед предполагает: возможна некая либерализация богословия — на манер Константинополя, а также некоторая дискредитация духовенства в глазах консерваторов. Говорить же о серьезном расколе в среде священнослужителей пока рано.
* Запрещенная в России экстремистская организация.