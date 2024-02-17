https://ria.ru/20240217/kadyrov-1927961695.html
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность - РИА Новости, 17.02.2024
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность регионального министра по делам молодежи, эту должность указал председатель парламента Чечни Магомед РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:38
2024-02-17T15:38
2024-02-17T22:36
ахмат кадыров (политик)
магомед даудов
политика
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ГРОЗНЫЙ, 17 фев — РИА Новости. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность регионального министра по делам молодежи, эту должность указал председатель парламента Чечни Магомед Даудов, поздравляя его с вручением ордена Кадырова. До этих пор Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. "Поздравляю <…> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых", — написал Даудов в своем Telegram-канале. По словам спикера чеченского парламента, Ахмат Кадыров последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Чечни, а также первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Он вносит значительный вклад, отмечает Даудов, в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи.
https://ria.ru/20240216/orden-1927890103.html
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ахмат кадыров (политик), магомед даудов, политика, чеченская республика (чечня)
Ахмат Кадыров (политик), Магомед Даудов, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на высокую должность
Ахмату Кадырову вручили орден и назначили на пост министра по делам молодежи
ГРОЗНЫЙ, 17 фев — РИА Новости.
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность
регионального министра по делам молодежи, эту должность указал председатель парламента Чечни Магомед Даудов, поздравляя его с вручением ордена Кадырова.
До этих пор Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.
"Поздравляю <…> министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых", — написал Даудов в своем Telegram-канале.
По словам спикера чеченского парламента, Ахмат Кадыров последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Чечни, а также первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Он вносит значительный вклад, отмечает Даудов, в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи.
Айшат Кадыровой вручили орден ДНР