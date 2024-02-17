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СМИ: администрация Байдена готовится отправить Израилю оружие
СМИ: администрация Байдена готовится отправить Израилю оружие - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: администрация Байдена готовится отправить Израилю оружие
Администрация американского президента Джо Байдена готовится отправить Израилю партию оружия, включая бомбы, несмотря на то, что США призывают к прекращению... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:44
2024-02-17T07:44
2024-02-17T07:44
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена готовится отправить Израилю партию оружия, включая бомбы, несмотря на то, что США призывают к прекращению огня в Газе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация Байдена готовится отправить Израилю бомбы и другое оружие, которое пополнит его военный арсенал, несмотря на то, что США добиваются прекращения огня в Газе", - пишет издание со ссылкой на источники. Согласно информации источников, США хотят поставить оружие и боеприпасы на десятки миллионов долларов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для вывода оставшихся заложников. По словам президента США, он рассчитывает, что на период рассмотрения данной инициативы Израиль не предпримет попыток масштабного наземного наступления.
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в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: администрация Байдена готовится отправить Израилю оружие
WSJ: США готовятся отправить оружие Израилю, включая бомбы