https://ria.ru/20240217/izrail-1927905763.html

СМИ: за взрывами на крупнейшем газопроводе в Иране стоит Израиль

СМИ: за взрывами на крупнейшем газопроводе в Иране стоит Израиль - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ: за взрывами на крупнейшем газопроводе в Иране стоит Израиль

Израиль стоит за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране, которые 14 февраля, пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T03:31

2024-02-17T03:31

2024-02-17T04:11

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иран

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Израиль стоит за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране, которые 14 февраля, пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). "Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране", - утверждает издание. Как сообщил газете один из западных чиновников, удары по газопроводу носили скорее символический характер и служили предупреждением иранским властям о возможностях Израиля в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, западные источники издания заявили, что Израиль также стоит за взрывом, произошедшим в четверг на заводе в пригороде Тегерана.При этом издание отмечает, что неизвестно, каким образом были нанесены удары по линиям газопровода — при помощи дрона со взрывчаткой или другим способом. Газета отмечает, что взрывы произошли одновременно.По словам иранского источника газеты, власти Исламской республики также полагают, что за атакой стоял Израиль: газопровод регулярно патрулируют военнослужащие КСИР, из-за чего удар становится сложной задачей, требующей тщательного планирования и содействия лиц, находящихся на иранской территории. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в городе Боруджен в центре Ирана в среду.В четверг иранское информационное агентство Fars сообщило о пожаре в пригороде Тегерана на предприятии по производству химических растворителей. По словам главы пожарной службы, возгорание могло начаться из-за утечки в топливных баках.

https://ria.ru/20240126/terakt-1923617583.html

https://ria.ru/20240213/krizis-1927196758.html

израиль

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тегеран (город)

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в мире, израиль, иран, тегеран (город)