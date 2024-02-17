https://ria.ru/20240217/izhevsk-1927899224.html
В Ижевске загорелось здание
В Ижевске загорелось здание - РИА Новости, 17.02.2024
В Ижевске загорелось здание
Здание в Ижевске горит на площади 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:45
2024-02-17T00:45
2024-02-17T00:45
происшествия
ижевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Здание в Ижевске горит на площади 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ижевске огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар... на 2,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Тушат пожар 59 спасателей и 21 единица техники.
https://ria.ru/20240216/indiya-1927711154.html
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происшествия, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске загорелось здание
МЧС: в Ижевске горит здание на площади 2,8 тысячи квадратных метров