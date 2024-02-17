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Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров - РИА Новости, 17.02.2024
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11:44 17.02.2024 (обновлено: 16:15 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/inzhenery-1927932398.html
Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров
Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров - РИА Новости, 17.02.2024
Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров
Более 260 тысяч бюджетных мест выделили для подготовки инженеров на 2024/2025 учебный год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии о... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T11:44
2024-02-17T16:15
образование - общество
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 260 тысяч бюджетных мест выделили для подготовки инженеров на 2024/2025 учебный год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования.По его словам, всего в следующем учебном году вузам предоставили более 620,5 тысячи бюджетных мест, включая почти 30 тысяч для новых регионов.&quot;Из них 260 тысяч мест — это по программам подготовки именно инженерных кадров&quot;, — отметил Чернышенко.Вице-премьер добавил, что более 70 процентов бюджетных мест распределено в российские регионы.
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образование - общество, россия, дмитрий чернышенко, общество
Образование - Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров

Чернышенко: более 260 тысяч бюджетных мест выделят для подготовки инженеров

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 260 тысяч бюджетных мест выделили для подготовки инженеров на 2024/2025 учебный год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования.
По его словам, всего в следующем учебном году вузам предоставили более 620,5 тысячи бюджетных мест, включая почти 30 тысяч для новых регионов.
«

"Из них 260 тысяч мест — это по программам подготовки именно инженерных кадров", — отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что более 70 процентов бюджетных мест распределено в российские регионы.
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