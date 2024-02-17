https://ria.ru/20240217/inzhenery-1927932398.html

Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров

Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров - РИА Новости, 17.02.2024

Чернышенко рассказал о выделении бюджетных мест для подготовки инженеров

Более 260 тысяч бюджетных мест выделили для подготовки инженеров на 2024/2025 учебный год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии о... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T11:44

2024-02-17T11:44

2024-02-17T16:15

образование - общество

россия

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 260 тысяч бюджетных мест выделили для подготовки инженеров на 2024/2025 учебный год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования.По его словам, всего в следующем учебном году вузам предоставили более 620,5 тысячи бюджетных мест, включая почти 30 тысяч для новых регионов."Из них 260 тысяч мест — это по программам подготовки именно инженерных кадров", — отметил Чернышенко.Вице-премьер добавил, что более 70 процентов бюджетных мест распределено в российские регионы.

https://ria.ru/20231219/inzhenery-1916642476.html

россия

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Ольга Фомченкова

образование - общество, россия, дмитрий чернышенко, общество