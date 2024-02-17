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На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.02.2024
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14:00 17.02.2024 (обновлено: 16:17 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/infrastruktura-1927948842.html
На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры
На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.02.2024
На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:00
2024-02-17T16:17
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом на окраине города Запорожья. "Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", - написал Федоров. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 12.59 мск, она звучит до сих пор. По словам назначенного украинскими властями секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате взрыва поврежден один из инфраструктурных объектов города Запорожья, порядка 40 домов остались без отопления. "Произошел перебой в работе теплосети... Специалисты концерна "Городские тепловые сети" работают над восстановлением теплоснабжения", - добавил он.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом на окраине города Запорожья.
"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", - написал Федоров.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 12.59 мск, она звучит до сих пор.
По словам назначенного украинскими властями секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате взрыва поврежден один из инфраструктурных объектов города Запорожья, порядка 40 домов остались без отопления. "Произошел перебой в работе теплосети... Специалисты концерна "Городские тепловые сети" работают над восстановлением теплоснабжения", - добавил он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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