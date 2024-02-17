https://ria.ru/20240217/infrastruktura-1927948842.html

На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры

На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.02.2024

На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:00

2024-02-17T14:00

2024-02-17T16:17

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом на окраине города Запорожья. "Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", - написал Федоров. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 12.59 мск, она звучит до сих пор. По словам назначенного украинскими властями секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате взрыва поврежден один из инфраструктурных объектов города Запорожья, порядка 40 домов остались без отопления. "Произошел перебой в работе теплосети... Специалисты концерна "Городские тепловые сети" работают над восстановлением теплоснабжения", - добавил он.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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запорожье, запорожская область