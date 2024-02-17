https://ria.ru/20240217/gaza-1927945008.html

ХАМАС обвинило Израиль в отсутствии прогресса по прекращению огня в Газе

ХАМАС обвинило Израиль в отсутствии прогресса по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 17.02.2024

ХАМАС обвинило Израиль в отсутствии прогресса по прекращению огня в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обвинил Израиль в отсутствии прогресса по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, говорится в его... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T13:29

2024-02-17T13:29

2024-02-17T13:37

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 17 фев - РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обвинил Израиль в отсутствии прогресса по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, говорится в его заявлении.По словам лидера движения, ХАМАС с самого начала позитивно отреагировало на предложения по сделке с Израилем от стран-посредников с тем, чтобы "остановить агрессию" против палестинского народа и снять осаду с сектора Газа."Движение продемонстрировало полную гибкость в решении этих вопросов, но пока ясно, что оккупационная власть продолжает маневрировать и тянуть по вопросам, которые касаются нашего народа, в то время как его позиция (Израиля) концентрируется вокруг освобождения пленных, удерживаемых сопротивлением", - говорится в заявлении Хании, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.По его словам, "сопротивление (ХАМАС и союзные ему палестинские вооруженные группы) не согласится на перемирие если не будет остановлена агрессия против сектора Газа, осуществлен вывод израильской армии, с палестинского анклава снята осада, предоставлены безопасные убежища для перемещенных лиц и объявлены обязательства по восстановлению сектора".Он добавил, что одной из целей ведущихся через посредников переговоров с Израилем является обмен заключенными.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки с ХАМАС по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Окончательных договоренностей до сих пор не достигнуто, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 775, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240217/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году