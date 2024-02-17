https://ria.ru/20240217/frantsiya-1927909828.html

Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине - РИА Новости, 17.02.2024

Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция вместе с другими странами G7 намерена вести работу по созданию механизма возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, следует... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T06:15

2024-02-17T06:15

2024-02-17T06:15

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция вместе с другими странами G7 намерена вести работу по созданию механизма возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, следует из соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, опубликованного на сайте офиса Владимира Зеленского. "В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда", - говорится в тексте. Как отмечается, Франция в рамках соглашения также намерена помочь Украине противодействовать "манипуляции информацией". Также в соглашении прописано намерение Франции защищать критическую инфраструктуру Украины, в том числе военными средствами, преимущественно за счет укрепления средств ПВО. "Участники будут работать вместе, чтобы позволить Украине обнаруживать, сдерживать и пресекать любую киберагрессию, кибершпионаж", - отмечается в тексте соглашения. Согласно документу, Франция и Украина договорились о необходимости расширения сотрудничества между военными предприятиями двух стран, а также намерены способствовать созданию совместных предприятий, в том числе для технического обслуживания и ремонта вооружений и военной техники. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927901970.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, g7, нато