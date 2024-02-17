Рейтинг@Mail.ru
Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/frantsiya-1927909828.html
Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине
Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине - РИА Новости, 17.02.2024
Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине
Франция вместе с другими странами G7 намерена вести работу по созданию механизма возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, следует... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T06:15
2024-02-17T06:15
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция вместе с другими странами G7 намерена вести работу по созданию механизма возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, следует из соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, опубликованного на сайте офиса Владимира Зеленского. "В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда", - говорится в тексте. Как отмечается, Франция в рамках соглашения также намерена помочь Украине противодействовать "манипуляции информацией". Также в соглашении прописано намерение Франции защищать критическую инфраструктуру Украины, в том числе военными средствами, преимущественно за счет укрепления средств ПВО. "Участники будут работать вместе, чтобы позволить Украине обнаруживать, сдерживать и пресекать любую киберагрессию, кибершпионаж", - отмечается в тексте соглашения. Согласно документу, Франция и Украина договорились о необходимости расширения сотрудничества между военными предприятиями двух стран, а также намерены способствовать созданию совместных предприятий, в том числе для технического обслуживания и ремонта вооружений и военной техники. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927901970.html
https://ria.ru/20240216/konfiskatsiya-1927834660.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, g7, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, G7, НАТО
Франция вместе с G7 хочет разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция вместе с G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция вместе с другими странами G7 намерена вести работу по созданию механизма возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, следует из соглашения о безопасности между Парижем и Киевом, опубликованного на сайте офиса Владимира Зеленского.
«
"В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда", - говорится в тексте.
Как отмечается, Франция в рамках соглашения также намерена помочь Украине противодействовать "манипуляции информацией".
Также в соглашении прописано намерение Франции защищать критическую инфраструктуру Украины, в том числе военными средствами, преимущественно за счет укрепления средств ПВО.
"Участники будут работать вместе, чтобы позволить Украине обнаруживать, сдерживать и пресекать любую киберагрессию, кибершпионаж", - отмечается в тексте соглашения.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Соглашение Парижа и Киева включает обязательства Украины продолжать реформы
01:50
Согласно документу, Франция и Украина договорились о необходимости расширения сотрудничества между военными предприятиями двух стран, а также намерены способствовать созданию совместных предприятий, в том числе для технического обслуживания и ремонта вооружений и военной техники.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Набиуллина предупредила о последствиях конфискации резервов Центробанка
Вчера, 17:04
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинG7НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала