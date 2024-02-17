https://ria.ru/20240217/festival-1927963648.html

Этап фестиваля документального кино про героев СВО состоится в Якутии

Этап фестиваля документального кино про героев СВО состоится в Якутии - РИА Новости, 17.02.2024

Этап фестиваля документального кино про героев СВО состоится в Якутии

Региональный этап международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Якутии, глава республики Айсен Николаев поддержал предложение... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:52

2024-02-17T15:52

2024-02-17T15:52

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

семен пегов

юрий трутнев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Региональный этап международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Якутии, глава республики Айсен Николаев поддержал предложение военкоров спецоперации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что Николаев в субботу встретился с военными корреспондентами Русланом Гусаровым и Семёном Пеговым, которые стали почетными гостями четвертого молодежного фестиваля "Муус Устар". Глава республики сказал, что работа журналистов очень важна во время проведения СВО. Созданные военкорами правдивые документальные картины востребованы обществом. Пегов высоко оценил военно-патриотическую работу в регионе, где в ближайшее время откроется снайперский полигон. По его словам, в мире найдется лишь пара-тройка полигонов такого уровня. "Гусаров предложил провести региональный этап Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Якутии. Глава республики поддержал предложения и выразил благодарность журналистам за их работу в зоне СВО, внимание к военнослужащим из Якутии, создание ярких документальных сюжетов и фильмов о воинах из республики", - рассказали в пресс-службе. Ранее вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что 24-25 февраля в якутском снайпинг-центре пройдут соревнования мастеров высокоточной стрельбы.

https://ria.ru/20240217/festival-1927961369.html

https://ria.ru/20240214/sol-1927300411.html

https://ria.ru/20240125/vyplaty-1923422887.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, айсен николаев, семен пегов, юрий трутнев, республика саха (якутия)