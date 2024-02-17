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Фестиваль "Муус Устар" стал для молодежи в Якутии социальным лифтом - РИА Новости, 17.02.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:34 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/festival-1927961369.html
Фестиваль "Муус Устар" стал для молодежи в Якутии социальным лифтом
Фестиваль "Муус Устар" стал для молодежи в Якутии социальным лифтом - РИА Новости, 17.02.2024
Фестиваль "Муус Устар" стал для молодежи в Якутии социальным лифтом
Фестиваль "Муус Устар" стал для творческой молодежи Якутии "социальным лифтом", с самого начала он задумывался ей в помощь, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:34
2024-02-17T15:34
республика саха (якутия)
дальний восток
якутск
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 17 фев — РИА Новости. Фестиваль "Муус Устар" стал для творческой молодежи Якутии "социальным лифтом", с самого начала он задумывался ей в помощь, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев в субботу принял участие в дискуссии с экспертами "Ленского клуба", где обсудили возможности для саморазвития молодых людей, которые созданы в Республике Саха. Участие в круглом столе приняли также члены Общественной палаты РФ Александр Асафов и Петр Лундстрем, директор креативного кластера "Квартал труда" Наталья Нарушевич. "Ленский клуб" – аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов Российской Федерации. "Фестиваль с самого начала задумывался в помощь молодежи, для ее развития по самым разным творческим направлениям. В последние два года серьезнейший упор сделан на патриотическом воспитании, сохранения традиционных ценностей. Сейчас в Якутск приехало свыше двух тысяч ребят из районов, победивших в конкурсах. Молодые люди получили новые знания, пообщались с экспертами мирового и российского уровня. Муус Устар уже стал "социальным лифтом" для нашей творческой молодежи", - приводятся слова Николаева. Он отметил, что в последние годы благодаря объявленной президентом Владимиром Путиным политике приоритетного развития Дальнего Востока, в Якутии создана серьезная инфраструктура креативной индустрии. На средства дальневосточной субсидии для работы и творчества молодежи открыт креативный кластер "Квартал труда", для реализации высокотехнологичных стартапов можно воспользоваться льготными налоговыми режимами Территорий опережающего развития. В ближайшие 5 лет в Якутске будут построены многофункциональный кинопавильон полного цикла, новые корпуса Высшей школы музыки. Молодежный фестиваль "Муус устар" (что можно перевести как "лед плывет" - ред.) проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".
https://ria.ru/20240215/shkola-sad-1927595713.html
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дальний восток, якутск, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Якутск, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Фестиваль "Муус Устар" стал для молодежи в Якутии социальным лифтом

Фестиваль "Муус Устар" стал для творческой молодежи в Якутии социальным лифтом

© Фото : Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)Фестиваль молодежи "Муус Устар" в Якутске
Фестиваль молодежи Муус Устар в Якутске - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Фестиваль молодежи "Муус Устар" в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 фев — РИА Новости. Фестиваль "Муус Устар" стал для творческой молодежи Якутии "социальным лифтом", с самого начала он задумывался ей в помощь, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев в субботу принял участие в дискуссии с экспертами "Ленского клуба", где обсудили возможности для саморазвития молодых людей, которые созданы в Республике Саха. Участие в круглом столе приняли также члены Общественной палаты РФ Александр Асафов и Петр Лундстрем, директор креативного кластера "Квартал труда" Наталья Нарушевич.
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"Ленский клуб" – аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов Российской Федерации.
"Фестиваль с самого начала задумывался в помощь молодежи, для ее развития по самым разным творческим направлениям. В последние два года серьезнейший упор сделан на патриотическом воспитании, сохранения традиционных ценностей. Сейчас в Якутск приехало свыше двух тысяч ребят из районов, победивших в конкурсах. Молодые люди получили новые знания, пообщались с экспертами мирового и российского уровня. Муус Устар уже стал "социальным лифтом" для нашей творческой молодежи", - приводятся слова Николаева.
Он отметил, что в последние годы благодаря объявленной президентом Владимиром Путиным политике приоритетного развития Дальнего Востока, в Якутии создана серьезная инфраструктура креативной индустрии. На средства дальневосточной субсидии для работы и творчества молодежи открыт креативный кластер "Квартал труда", для реализации высокотехнологичных стартапов можно воспользоваться льготными налоговыми режимами Территорий опережающего развития. В ближайшие 5 лет в Якутске будут построены многофункциональный кинопавильон полного цикла, новые корпуса Высшей школы музыки.
Молодежный фестиваль "Муус устар" (что можно перевести как "лед плывет" - ред.) проводится в Якутии с 2021 года. В этом году он проходит в четвертый раз. Он направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни. Организаторы фестиваля - правительство Якутии при поддержке компании "Эльга".
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