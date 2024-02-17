Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/ekvador-1927899672.html
В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов
В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов - РИА Новости, 17.02.2024
В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов
Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T00:55
2024-02-17T00:55
россия
эквадор
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889894545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06970afb79dfcc7cb185febbc76c68bd.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой государства."Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", - сказал Спринчан.Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.
https://ria.ru/20240216/eksportery-1927880540.html
россия
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889894545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0454fc877bb8030591a38b7338851d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Россия, Эквадор, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов

Посол: лидер Эквадора пообещал развеять опасения России по поставкам бананов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бананы
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой государства.
«
"Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", - сказал Спринчан.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.
Бананы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией
Вчера, 20:47
 
РоссияЭквадорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала