https://ria.ru/20240217/ekvador-1927899672.html

В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов

В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов - РИА Новости, 17.02.2024

В Эквадоре пообещали развеять опасения России по поставкам бананов

Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T00:55

2024-02-17T00:55

2024-02-17T00:55

россия

эквадор

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с главой государства."Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", - сказал Спринчан.Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.

https://ria.ru/20240216/eksportery-1927880540.html

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россия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире